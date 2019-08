Frei ist nicht gleich frei: Haferflockenkreuzung aus drei Richtungen befahrbar

Viele aus Richtung Stuhr kommende Verkehrsteilnehmer verpassen es, mit ihrem Auto in die Straße Hermannsburg einzubiegen. Sie landen vor der Sperrung an der Haferflockenkreuzung und müssen drehen.

Stuhr - Die gute Nachricht: Die sogenannte Haferflockenkreuzung, deren Sanierung Anfang Juli begonnen hatte, ist frei. Damit kommen die Verkehrsteilnehmer wieder uneingeschränkt auf der Varreler, der Moordeicher und der Kirchhuchtinger Landstraße vorwärts. Die Buslinien 55, 113 und 227 haben wieder ihren gewohnten Streckenverlauf aufgenommen. Die schlechte Nachricht: Aus und in Richtung Stuhr bleibt die Kreuzung wegen der Sanierung der Stuhrer Landstraße weiterhin gesperrt. Frei ist eben nicht gleich frei. Das aber registrieren einige Autofahrer zu spät und tappen in diese Falle.

An mehreren Stellen der Stuhrer Landstraße sind nach wie vor Versorgungsunternehmen tätig. Sie nutzen die Sanierung, um ihre Leitungen auszutauschen, weshalb die Straße bereits vor der eigentlichen Erneuerung in Teilen nur einseitig zu befahren ist. Dies ist auch in Höhe der Kreuzung Hespenstraße/Stuhrer Landstraße der Fall. Dort regelt seit Donnerstagmorgen eine mobile Ampelanlage den Verkehr.

Wer aus Stuhr kommt und weiter in Richtung Varrel fahren möchte, muss hinter der Ampel nach rechts in die Hermannsburg einbiegen und von dort die Haferflockenkreuzung ansteuern. Ein Sackgassenschild unmittelbar hinter der Hermannsburg macht darauf aufmerksam, dass ansonsten kein Durchkommen möglich ist.

+ Diese Ampelanlage ist jetzt an der Stuhrer Landstraße / Hespenstraße eingerichtet. © Hapke

Die Beobachtungen dieser Zeitung: Im Schnitt landet pro Ampelphase trotzdem ein Auto vor der Sperrung. Möglicherweise ist das Sackgassenschild unglücklich postiert. Doch ein anderer Standort sei nicht möglich, teilt Rathausmitarbeiter Jürgen Brinkmann nach Rücksprache mit der Beschilderungsfirma mit. „Man kann es zum Beispiel wegen Fußgängern mit Kinderwagen und Rollatoren nicht weiter auf dem Fußweg platzieren.“ Laut Brinkmann ist das Sackgassenschild überhaupt erst auf Vorschlag der Gemeinde aufgestellt worden. „Es war zunächst gar nicht vorgesehen.“ Brinkmann geht davon aus, dass sich noch nicht bei allen die inzwischen freie Fahrt von Moordeich über die Haferflockenkreuzung nach Bremen herumgesprochen hat. Die Autofahrer müssten gar nicht mehr den Umweg über Hespenstraße und Hermannsburg nehmen – und dann womöglich vor der Sperrung landen.

Wie geht es weiter mit der Sanierung? Für Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. September, kündigt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Asphaltierungsarbeiten an. Damit geht eine „absolute Vollsperrung“ einher, die auch für Anlieger gilt. Außerdem sind dann einige Straßen, die in die Stuhrer Landstraße einmünden, nicht zu erreichen. Pflegedienste und Rettungskräfte können die Baustelle trotzdem passieren.

+ Ist das Sackgassenschild an der Straße Hermannsburg rechtzeitig zu erkennen? © Hapke

Der Asphaltierung gehen Fräsarbeiten voraus. Für die Anlieger bedeutet das, dass sie gegebenenfalls hinter der Fräsmaschine warten müssen, um an ihr Ziel zu gelangen. In der Zeit der Vollsperrung organisiert die BSAG für die Buslinie 55 einen Shuttle mit Großraumtaxen zwischen den Haltestellen Danziger Straße und Tannenstraße. Die Linien 227 und 113 sind von den Asphaltierungsarbeiten nicht betroffen, ebenso wenig Fußgänger und Radfahrer.

Wie bereits berichtet, dauert die Kurvensanierung in Höhe des Schützenwegs ein bis zwei Wochen länger als ursprünglich vorgesehen.

Laut Behörde ist die komplette Verkehrsfreigabe der Stuhrer Landstraße nach Abschluss der Restarbeiten (Markierung sowie Arbeiten an den Schachtabdeckungen) für die 38. Kalenderwoche zu erwarten. Voraussetzung: Die „Witterung und die Technik“ lassen dies zu.