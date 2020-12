Gutverdiener zieht es nach Stuhr

Stuhr – Die hohe Kaufkraft der Stuhrer Bürgerinnen und Bürger und vor allem die vielfältige Wirtschaftstruktur in der Gemeinde haben die Kommune bis jetzt so einigermaßen vor den negativen Auswirkungen der Corona-Krise verschont, sagt Lothar Wimmelmeier, Wirtschaftsförderer in der Gemeinde.

Fast jeder dritte Haushalt in der Nordkreiskommune (31,7 Prozent) verfügt über mindestens 50 000 Euro netto pro Jahr und gehört damit zu denen mit einem hohen Einkommen. Dies geht aus Daten hervor, die die Bertelsmann-Stiftung erheben ließ. Eine solch hohe Quote gut verdienender Haushalte erreicht keine weitere Kommune im Nordkreis – wenngleich auch die Weyher Nachbarn statistisch betrachtet finanziell sehr gut dastehen – dort liegt die Quote der Haushalte mit hohem Einkommen bei 27,8 Prozent. Ebenfalls die Syker Nachbarn überflügeln mit Blick auf die Spitzeneinkommen bei einem Anteil von 23,5 Prozent sowohl den Landesschnitt (19,4 Prozent) als auch den Kreisschnitt (22,6 Prozent).

Deutlich weniger Gutverdiener leben im angrenzenden Bassum (20,6 Prozent). Ein soziales Gefälle ergibt sich im Vergleich mit Delmenhorst (16,8 Prozent) und besonders Bremen mit einem Anteil der Spitzenverdiener von nur 14,2 Prozent. Bleibt noch die Quote für die Harpstedter Nachbarn nachzutragen: Dort darf sich knapp jeder vierte Haushalt (24,6 Prozent) über mindestens 50 000 Euro netto pro Jahr freuen – was also ebenso wie in Stuhr klar über dem Landesschnitt liegt.

Kommen die Händler und Gewerbetreibenden in Stuhr angesichts der kaufkräftigen Bevölkerung also mit einem blauen Auge durch die Pandemie? „Ja, wenn denn die Leute ihr Geld in der Gemeinde und nicht im Internet ausgeben“, sagt Lars Gudat, Vorsitzender der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big). Vor allem die Handwerker, die sich in dem Gewerbeverein engagieren, hätten trotz und gerade wegen der Pandemie gut zu tun, berichtet Gudat. Viele Kunden nutzten die Zeit im Homeoffice, um zum Beispiel lang geplante Renovierungen in Auftrag zu geben. Durch den erneuten Lockdown hätten es Händler und Gastronomen dagegen natürlich sehr schwer, betont der Big-Vorsitzende.

Für den Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier zahlt es sich aus, dass in der Nordkreiskommune Betriebe aus sehr unterschiedlichen Branchen siedeln. Einige trifft Corona härter, andere dagegen kaum. Dieser Branchen-Mix habe auch schon in der Vergangenheit – etwa während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und 2009 – die Gemeinde vor allzu harten Einbrüchen geschützt, sagt Wimmelmeier. Wäre Stuhr fast komplett von Autoindustrie oder vom Tourismus abhängig, „dann sähe es ganz anders aus“, meint der Wirtschaftsförderer. pe