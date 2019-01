Gutshaus löst Rathaus als beliebtesten Trauort ab

Eheschließungen im Rathaus waren im vergangenen Jahr nicht mehr so beliebt wie 2017. Foto: Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Zahl der Eheschließungen in der Gemeinde Stuhr hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Aus der Statistik der Gemeinde geht hervor, dass sich im vergangenen Jahr 162 Paare das Ja-Wort gegeben haben, nur zwei weniger als 2017. Hinzu kam die Nachbeurkundung einer im Ausland geschlossenen Ehe. In den Jahren 2014 bis 2016 war die Zahl der Trauungen ebenfalls konstant - bewegte sich aber nur zwischen 126 und 129.

Den Spitzenplatz unter den Trauorten nimmt diesmal das Varreler Gutshaus ein, wo 86 Paare den Bund fürs Leben schlossen. Im Rathaus waren es 76 Trauungen. Noch im Vorjahr hatte der Verwaltungssitz mit 93 Eheschließungen vorne gelegen, 71 Paare hatte es dafür in das Gutshaus gezogen.

Als Termin für diesen besonderen Tag in ihrem Leben wählten im Gutshaus jeweils 14 Paare die Monate Juni, Juli und September. Im Rathaus war der August mit ebenfalls 14 Trauungen der beliebteste Monat.

Unter auswärtigen Turteltauben scheint die Gemeinde wieder etwas an Attraktivität verloren zu haben. Insgesamt gaben sich in Stuhr nur noch 19 auswärtige Paare das Jawort (2017: 27), davon 14 im Gutshaus. Neun von ihnen kamen aus Bremen, fünf aus Delmenhorst, zwei aus Ganderkesee sowie jeweils ein Paar aus Syke, Harpstedt und Berne. Die Zeit der ganz weiteren Anreisen scheint damit vorbei. 2017 kamen die Heiratswilligen noch aus Tübingen, Frankfurt, Köln oder Hamburg.

Das Durchschnittsalter der Männer, die erstmals in den Hafen der Ehe einliefen, betrug 34 Jahre, die Frauen lagen mit 32 Jahren nur knapp darunter. Das entspricht in etwa dem Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Bei 56 der 162 Eheschließungen war mindestens ein Partner schon einmal verheiratet gewesen. Die jüngste Frau war am Tag ihrer Heirat 19 Jahre, die älteste 83 Jahre alt. Unter den Herren der Schöpfung reichte die Altersspanne von 22 bis 74 Jahre.

Die Gemeinde meldet 16 Eheschließungen (2017: 12), bei denen mindestens ein Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit besaß. Die Frauen und Männer stammten unter anderem aus Bolivien, Pakistan, Marokko und Nigeria.

Nach wie vor entscheiden sich die meisten Paare dafür, als Ehenamen den Nachnamen des Mannes zu führen (117), in 16 Fällen nahmen die Männer den Namen der Frau an.

Nachdem im Oktober 2017 das Gesetz der gleichgeschlechtlichen Ehe in Kraft getreten war, meldet Stuhr für 2018 insgesamt neun Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Lebenspartner. Sieben Mal ließen sich Frauen trauen, zwei Mal Männer. Sieben Paare lebten zuvor schon in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.