Gute Verschmelzung aus Tradition und Moderne

Varrel - Dem Großen Chinesischen Neujahrskonzert steht nun nichts mehr im Weg. Wie Organisator Peter Thöle mitteilt, haben die Mitglieder des Hong Kong Chinese Orchestra inzwischen ihre Visa beisammen. Der „große Fahrzeugpark“, wie Thöle die zwei Trucks mit den zum Teil großen Instrumenten und die beiden Reisebusse mit 90 bis 100 Mitwirkenden nennt – rollt im Laufe des Donnerstags, 30. Januar, auf das Gut Varrel. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Brüssel hin, Budapest her – „Stuhr ist mein Lieblingsort“, bekennt Thöle und erinnert daran, dass dies dem Zufall geschuldet ist. Wäre die Bremer Glocke 2004 nicht als Veranstaltungsort ausgefallen und Varrel nicht spontan eingesprungen, hätte es dort keine 16 Neujahrskonzerte in Folge gegeben. Laut Thöle ist das sogar die längste ununterbrochene Serie an Auftritten eines chinesischen Orchesters in Europa. Dies sei umso bemerkenswerter, als die Veranstaltung bei rund 400 Besuchern praktisch keinen Gewinn abwerfe.

Thöle kündigt ein „besonderes Ensemble“ an. Seiner Auskunft nach gehören ihm ausschließlich Spitzenmusiker an, geführt von Dirigent Chew Hee Chiat.

Das Orchester warte mit einem Programm auf, das „ziemlich neu-modern“ sei. Die Musik habe sich aus der Tradition heraus unter westlichem Einfluss weiterentwickelt. Thöle spricht von einer „guten Verschmelzung“, die auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg unter Diktator Mao Tse-tung zurückgehe. Der habe angeordnet, eine große Sammlung der bis dahin überlieferten Lieder anzulegen, „um den kulturellen Schatz des Volkes zu bewahren“. Die Lieder erzählten Liebesgeschichten und historische Begebenheiten.

Die Überarbeitung nach westlichem Vorbild habe zu einer Vielstimmigkeit in der chinesischen Musik geführt, wie sie in Europa schon im Barock und Rokoko gang und gäbe gewesen sei, sagt Thöle. Gerade das Hong Kong Chinese Orchestra gilt laut Pressemitteilung als entschlossen, die Verbreitung und Weiterentwicklung der chinesischen Musik voranzutreiben. Eigens dafür hat das Ensemble in der Vergangenheit viele Symposien und Wettbewerbe organisiert.

In China steht das Jahr 2020 ab dem ersten Neumond am 25. Januar im Zeichen der Ratte. Komponisten und Musiker wie Wolfgang Amadeus Mozart, Louis Armstrong, Olivia Newton-John und Andrew Lloyd Webber sind im Jahr der Ratte geboren worden. Wichtiger dürfte den Besuchern in Varrel aber Daniel Finkernagel sein. Der gibt den Moderator und weiht das Publikum in die Hintergründe der Musik und der Stücke ein. Ein Mal sei das nicht der Fall gewesen, sagt Marjet Melzer Ahrnken von Stuhr Kultur. „Prompt waren die Gäste enttäuscht.“

Eintrittskarten gibt es für 30 Euro (ermäßigt 20 Euro) im Bürgerbüro und bei Nordwestticket.