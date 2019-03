Gute Leistungen am Schachbrett

Stuhr/Weyhe – Die jungen Schachspieler im Landkreis Diepholz sind in guter Form: Zum ersten Mal hatten sich gleich drei Schulen für das Schach-Bezirksfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Bei dem in Hildesheim ausgetragenen Turnier stellten sie ihr Können erfolgreich unter Beweis.

In der Wettkampfklasse vier (Jahrgang 2006 und jünger) erzielte die KGS Leeste laut einer Mitteilung von Betreuer Juraj Sivulka einen ausgezeichneten fünften Platz. Fabian Gesell, Andrej Berschadsky, Philipp Dehnhardt und Felix Stange holten sieben Punkte bei sieben Begegnungen und verpassten den Bronzeplatz nur aufgrund einer schlechteren Brettwertung. Diese wird bei Punktgleichheit der Mannschaften herangezogen.

Auf dem siebten Rang landete die KGS Brinkum in der Wettkampfklasse drei (Jahrgang 2004 bis 2005). Mit sechs Mannschaftspunkten überzeugten Christian Zahn, Nico Bochnig, Arve Hoffmann, Florentine Schmidt, Hanna Knief und Wolke Stelljes. Ebenfalls den siebten Rang belegte in der Klasse zwei (2002 bis 2003) die Lise-Meitner-Schule (KGS Moordeich), die in der Aufstellung Tjark Froehner, Henri Richter, Tom Rehpenn, Lena-Marie Schütte und Lia Fiege spielte. Die beiden Schulen traten teilweise mit deutlich jüngeren Teilnehmern an.

Die Betreuer Dennis Webner, Juraj Sivulka und Großmeisterin Vera Jürgens waren laut Mitteilung mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge sehr zufrieden. Sie hoffen auf eine weitere schulische Entwicklung dieser Sportart.