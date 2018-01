Gute Geister für die KlosterkircheHeiligenrode

Heiligenrode - Von Angelika Kratz. Viele gute Geister sind in der evangelischen Kirchengemeinde in Heiligenrode aktiv. Seit 20 Jahren sind Pfarrsekretärin Iris Rose und Friedhofsgärtner Uwe Stöver dabei. Küsterin Elke Parusel hat seit neun Jahren alles rund um die Kirche im Blick, und seit dem Sommer bereichert Gabriele Parke auf dem neu geschaffenen Posten der Friedhofssachbearbeiterin das Team und unterstützt Angela Wilken als Vorsitzende des Friedhofausschusses.

Beim letzten Arbeitstreffen im alten Jahr berichtete Iris Rose von ihren Anfängen in der Kirchengemeinde. „Zu Kirchens“ sei sie bereits als junge Deern gekommen. Eigentlich wollte sie Klavierspielen lernen, aber ihre Eltern wählten die Posaune als Instrument für ihre Tochter. Und so fing die damals Elfjährige im kirchlichen Posaunenchor an, dem sie bis heute als Ausbilderin für die Allerjüngsten treu geblieben ist. Als Tochter Alenna vor 20 Jahren auf die Welt kam, beendete die gelernte Europasekretärin ihre berufliche Laufbahn und bewarb sich als Pfarrsekretärin direkt nebenan.

Seit Kindesbeinen kennt sie die Menschen vor Ort, und so ist es nicht verwunderlich, wenn Anrufe mit Hilferufen nach einer Putzfrau, der Versorgung von der Oma oder der Ausgabe von gelben Säcken im Kirchenbüro einlaufen. 13 Stunden werden offiziell abgerechnet, aber die viele ehrenamtliche Zeit zählt die frisch gebackene Oma nicht. Neben den Posaunenkindern, dem jährlichen Krippenspiel, den oft längeren Annahmen zu Taufen und Hochzeiten, liegt ihr besonders die Arbeit am Gemeindebrief am Herzen.

17 Stunden stehen im Arbeitsvertrag

„Haben wir eigentlich Reservekerzen?“, fragt Iris Rose mitten im Gespräch und Küsterin Elke Parusel nickt beruhigend mit dem Kopf. „Sie sorgt für alles und hat ein Näschen für antizyklische Angebote“, sagt Iris Rose lachend und meint Parusels Blick auf Sonderangebote nach Weihnachten oder Ostern.

17 Stunden stehen im Arbeitsvertrag der Küsterin, zurzeit feiert sie die vielen angefallenen Überstunden ab. Bislang hat der Winter sich noch nicht von der harten Seite gezeigt, aber bei seinem ersten Versuch war sie sofort aus Dreye gekommen, um die Wege vor der Kirche bis zum Gemeindehaus freizuschaufeln und zu streuen. Auch das ist Aufgabe einer Küsterin, die zudem alle Räume in der großen Pfarrscheune bis hin zur Kirche putzen muss. „Nur für die Fenster kommt eine Firma.“

Die Mitglieder der unterschiedlichen Gruppen, die Kirche und Pfarrscheune nutzen, hat sie mittlerweile gut erzogen. Elke Parusel grinst zufrieden beim Gedanken an ihre Arbeit zwischen Kirche, Pfarrhaus und umzu. Es macht ihr noch immer Spaß, auch wenn der Plan einer neuen Wohnung in der umgebauten alten Schule zu den Akten gelegt werden musste. „Vielleicht gut so“, gewinnt sie dem Weg bis nach Dreye etwas Gutes ab. „Wenn ich hier wohnen würde, könnte ich nicht einfach die Türe schließen.“ Gute Geister brauchen eben Abstand, um stets funktionieren zu können.

Ans Aufhören denken weder Iris Rose noch Elke Parusel, trotz des erheblich gestiegenen Verwaltungsaufwands, der dritten Vakanz einer Pastorin in der Gemeinde und dem Fehlen von Diakonin Elfriede Arndt. „Man lernt durch die Aufgaben“, sind sich beide sicher.