Gutachter soll Preisgestaltung für Fernwärme in Briseck prüfen

Von: Andreas Hapke

Teilen

Briseck aus der Vogelperspektive: Dort ist die Fernwärme besonders teuer. © Rainer Jysch

Vielleicht wird am Ende doch noch alles gut für die Fernwärmekunden im Wohngebiet Briseck. Die Hoffnungen basieren auf einer Vereinbarung, die die Gemeinde mit dem Energieversorger Avacon Natur getroffen hat. Demnach haben sich die Parteien darauf verständigt, die den Gebühren zugrunde liegende Preisgestaltung von einem Gutachter überprüfen zu lassen.

Brinkum – „Wobei sich alle Seiten darauf verpflichtet haben, das so entwickelte gemeinsame Ergebnis zu akzeptieren“, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Alle Seiten“ – dazu gehört auch die Initiative für faire Fernwärmepreise Briseck. Sie hatte sich einst gegründet, um bei dem damaligen Versorger swb bessere Konditionen für die 540 betroffenen Haushalte auszuhandeln. Seit Sommer dieses Jahres ist sie wegen der stark gestiegenen Fernwärmepreise wieder aktiv, nur dass der Vertragspartner jetzt Avacon Natur heißt.

Die aktuelle Vereinbarung ist eine gute Nachricht für die Initiative. Daran lassen ihre führenden Köpfe in einem Pressegespräch keinen Zweifel. Sie lassen auch keinen Zweifel daran, dass sie gegen die Avacon Natur geklagt hätten, wäre diese Vereinbarung nicht zustande gekommen. Der Einigung sei ein „zähes Ringen“ vorangegangen. Das Ergebnis haben Gemeinde und Initiative in einer gemeinsamen Mitteilung veröffentlicht. Aus Sicht der Avacon sind die Gespräche konstruktiv verlaufen. „Wir haben ein gemeinsames Vorgehen vereinbart, um im nächsten Jahr eine für alle Beteiligte gute Lösung zu entwickeln“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit.

Initiative hat maßgeblich zum „Meilenstein“ beigetragen

Rüdiger Scheel spricht von einem „Meilenstein“, zu dem die Initiative maßgeblich beigetragen habe. Er und seine Mitstreiter waren nach eigener Auskunft an den Gesprächen zwischen Verwaltungsspitze und Avacon Natur beteiligt. „Dass wir an den Treffen teilnehmen konnten, hatte die Gemeinde durchgesetzt“, sagt Jan-Alfred Meyer-Diekena. Überhaupt seien die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann und Bürgermeister Stephan Korte eine „tolle Unterstützung“ gewesen, so Scheel.

„Anfangs hat die Avacon gedacht, sie könne uns kleine Brocken hinwerfen, und dann sind wir zufrieden“, sagt Axel Oelker. Doch die Initiative blieb ungemütlich. „Wir haben angeschoben und wieder angeschoben, wir haben auch die Gemeinde on fire gesetzt“, fügt Dirk Schünemann hinzu.

Aufgrund ihrer ständigen Recherchen hat die Initiative frühzeitig bedenkliche Preisentwicklungen aufgezeigt. Für 2023 zeichnete sich eine dramatische Situation ab. Ohne die dann greifende Gaspreisbremse wären den Haushalten bei einem angenommenen Jahresverbrauch von 13 000 Kilowattstunden (kWh) allein für Januar Kosten von bis zu 1270 Euro entstanden. Nur dank des Gesetzes beläuft sich der zu 80 Prozent gedeckelte Betrag auf rund 158 Euro. Hinzu kommt die 20-prozentige reguläre Zahlung von 254 Euro, also insgesamt 412 Euro. „Der reguläre Anteil ist immer noch ein Batzen“, sagt Scheel. Die Initiative würde diese Summe gerne so schnell wie möglich drücken.

Fernwärme-Preis in Briseck unterliegt ständigen Anpassungen

Für die Fernwärme zahlen die Bewohner Brisecks einen Preis, der ständigen Anpassungen unterliegt. Die Berechnung erfolgt mittels einer sogenannten Preisgleitklausel. Diese hat laut Mitteilung dazu geführt, dass die Kosten, die bei Abschluss der Verträge mit der Avacon Natur im Sommer 2021 noch günstig erschienen, inzwischen stark gestiegen sind. Auf Nachfrage erklärt die Avacon den Mechanismus an einem Beispiel aus dem Hausbau: „Der Preis für den Dachstuhl eines Hauses kann von einem Bauträger heute nicht fest benannt werden. Die Kosten des Dachstuhls stehen erst fest, wenn der Bauträger das Holz zu einem bestimmten Preis eingekauft hat.“

Nun wollen die Gemeinde, die Avacon und die Initiative die Formel gemeinsam so entwickeln, „dass sie wieder dem grundlegenden Vertragszweck gerecht wird, nämlich dass sie die Interessen der Anwohner an einer preisgünstigen Fernwärmeversorgung mit den wirtschaftlichen Interessen des Wärmeversorgungsunternehmens in einen sachgerechten Ausgleich bringt“. Diesen Prozess soll ein Gutachter begleiten. Er soll sich auch mit Netzverlusten, dem CO2-Preis und Möglichkeiten einer zukünftigen Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Briseck befassen.

Initiative hat sich schon im Sommer über CO2-Preis beschwert

Laut Oelker sind die Netzverluste in Briseck außerordentlich hoch. Sie lägen bei 30 Prozent, der Bundesschnitt betrage 13 Prozent. Über den CO2-Preis hatte sich die Initiative schon im Sommer beschwert. „Für sämtliche Energie, die ins Blockheizkraftwerk fließt, zahlen wir den CO2-Preis“, sagte Scheel. Doch nur ein Drittel der eingesetzten Energie lande beim Wärmekunden. Umso wichtiger wäre die Dekarbonisierung durch den Einsatz kohlenstoffarmer Energiequellen.

Wie die Avacon erklärt, macht der CO2-Preis aktuell weniger als zehn Prozent des Wärmepreises aus. Der größte Teil entfalle auf die Gasbeschaffungskosten. Und was den Netzverlust angeht: „Das Fernwärmenetz ist vor 20 Jahren konzipiert und errichtet worden. Avacon hat das Netz in der Ausschreibung 2020 unverändert übernommen. Die Netzverluste sind im Wesentlichen auf die ursprüngliche technische Auslegung des Netzes zurückzuführen.“

Initiative möchte nicht schlechter dastehen als Bewohner anderer Fernwärmegebiete

Ein fairer Preis bedeutet für die Initiative auch: nicht schlechter dazustehen als die Bewohner anderer Fernwärmegebiete. Doch die Schere geht deutlich auseinander – und zwar zu Ungunsten der Bewohner Brisecks. „Die Preise in den Fernwärme-Gebieten variieren aufgrund unterschiedlicher technischer Gegebenheiten und unterschiedlicher Preissysteme“, teilt die Avacon dazu mit.

Ob die neue Preisgleitklausel schon vor Ablauf der Gaspreisbremse zum Zuge kommen kann, ist laut Avacon gesetzlich noch unklar: „Eine Klärung wird erst im Lauf des nächsten Jahres erwartet.“