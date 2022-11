Gutachten für Stuhr: Radfahrer im Mischverkehr am sichersten unterwegs

Von: Andreas Hapke

Teilen

Für die Blockener Straße können sich die Gutachter die komplette Neuregelung des Verkehrs vorstellen, mit Radlern in beiden Richtungen auf der Fahrbahn. © Andreas Hapke

Den Radverkehr sicherer machen, indem man ihn auf die Straße holt? Warum sich das in Stuhr sogar aufdrängt, haben Verkehrsplaner im zuständigen Ausschuss erklärt. Häufig seien die Radler auf einem Gehweg in beide Richtungen unterwegs, doch die Kommune habe kaum Platz für zusätzliche Radwege.

Stuhr – Das Radverkehrskonzept für die Gemeinde Stuhr nimmt Formen an: Rainer Dargel und Annika Wittkowski von der Planungsgemeinschaft Verkehr Hildebrandt (PGV) informierten am Dienstagabend im Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Sicherheit „in Auszügen“ über den noch zu erstellenden Ergebnisbericht. Der Analyse waren Bereisungen in allen Ortsteilen vorangegangen. Das Augenmerk der Planer galt vor allem den Einzugsbereichen sogenannter Zielschwerpunkte wie Schulen, Kitas, Nahversorger und Freizeiteinrichtungen.

Dabei hatten sie festgestellt: Oft müssen sich Fußgänger und Radfahrer den Bürgersteig teilen, wobei die Radler sogar in beide Richtungen unterwegs sind. Dies birgt laut Dargel ein großes Konfliktpotenzial, das Unfallrisiko steigt. Besucher Wilhelm Meerkamp, den Stuhrern als ehemaliger Lehrer der KGS Moordeich bekannt, sprach von einer achtfach höheren Unfallwahrscheinlichkeit im Zwei-Richtungsverkehr auf Bürgersteigen.

Auf der elektronischen Unfalltypensteckkarte für die Jahre 2018 bis 2020 ist zum Beispiel für den Korridor Stuhrer Landstraße/Varreler Landstraße zu erkennen, dass die meisten Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern dann entstehen, wenn Fahrzeugführer die Vorfahrt an Einmündungen oder Kreuzungen missachten.

Kaum Flächen für Radwege oder Schutzstreifen

Laut Gutachter kommt in Stuhr erschwerend hinzu, dass kaum Flächen zur Verfügung stehen, um zusätzliche Radwege oder Schutzstreifen einzurichten. Ausnahmen wie die Bassumer Straße, wo kürzlich Schutzstreifen für beide Fahrtrichtungen freigegeben wurden, bestätigen eher die Regel.

Im Hinblick auf die Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer schlägt PGV vor, das beidseitige Benutzungsrecht für Radfahrer auf den Geh- und Radwegen aufzuheben. Stattdessen will das Büro den Radverkehr auf die Straße bringen – flankiert von Piktogrammen auf der Fahrbahn sowie bei Bedarf Tempo 30, Überholverbot für einspurige Fahrzeuge und zusätzliche Ampeln. Die Gutachter betrachten auch Fahrradzonen und -straßen sowie deren Vernetzung als alternative Verbindungen, um die Radler von Bundes- und Landesstraßen wegzuführen.

Wie das in der Praxis aussehen kann, haben die Experten anhand vieler Beispiele aufgezeigt. Der Gehweg auf der Westseite der Blockener Straße in Höhe des Rathauses etwa ist für Fahrradfahrer in beide Richtungen freigegeben. Mit einer Breite von 2,40 Meter sei er dafür zu schmal, stellte Dargel fest. Dort gebe es auch viele Fußgänger. In Richtung Stuhrer Landstraße sollen die Radfahrer deshalb die Straße nutzen. Tempo 30 würde den Verkehr insgesamt beruhigen.

Blockener Straße: Komplette Neuregelung des Verkehrs eine Alternative

Ebenso denkbar: die komplette Neuregelung des Verkehrs, bei der sich sämtliche Radfahrer zwischen den Einmündungen Schützenweg (Stuhrer Landstraße) und Moselallee (Blockener Landstraße) im Mischverkehr bewegen. Tempo 30, Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen, Fahrradpiktogramme und eine Dunkelampel am Schützenweg wären begleitende Maßnahmen.

An der Bundesstraße 439 (Heiligenroder Straße) hat der Gehweg sogar nur eine Breite von 2,10 Metern, trotzdem sind Radler dort in beiden Richtungen unterwegs. Zur Zollstraße hin sollten sie auf die B 439 ausweichen, Tempo 30 und Überholverbot für einspurige Fahrzeuge inklusive. Ansonsten wären die Radfahrer dort ständig vom Schwerlastverkehr bedroht.

Für die Bremer Straße schlägt PGV einen zwei Meter breiten Schutzstreifen in Richtung Autobahn vor, alternativ die Verbreiterung des von Radlern genutzten Gehwegs auf vier Meter. Letzteres wäre eine Ausnahme, denn die (mindestens) einseitige Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße ist Bestandteil nahezu jeden PGV-Vorschlags.

Auf Gehwegen, betonte die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann, dürften Radfahrer ohnehin nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Dies stelle eigentlich keine Alternative dar. „Für den Radverkehr ist das unattraktiv.“

„Sie haben die richtigen Hotspots benannt“

Fahrradzonen stellt sich das Gutachterbüro zu beiden Seiten des kleinen Deichflusses entlang der Stuhrer Landstraße vor. Jeweils nur vier Schilder, die auf das Ende und den Beginn der Zone hinweisen, würden flächendeckend reichen, sagte Dargel. Als Fahrradstraßen böten sich unter anderem die Erlen- und die Mainstraße an. Beide könnten mit den Zonen verknüpft werden. Dargel sprach von einer „sehr schönen Sache, die man entlang der Stuhrer Landstraße fahren kann“.

„Endlich gibt es ein solches Konzept. Sie haben die richtigen Hotspots benannt“, freute sich Besucher Meerkamp. Von den Politikern sahen es die meisten so wie Gerd Harthus (SPD): „Wir haben den richtigen Ansatz vermittelt bekommen. Da sind eine Reihe von Beispielen bei, mit denen wir uns im Ausschuss noch näher befassen müssen.“ Joachim Döpkens („Besser“) war noch skeptisch, was die Verlagerung des Radverkehrs auf die Straße angeht: „Mit einem 40-Tonner im Nacken – da habe ich Angst, egal ob bei Tempo 30 oder 50.“

Diese Bedenken konnte Dargel nachvollziehen. „Wir sind 20, 30, 40 Jahre nur im Seitenbereich gefahren. Die Ängste, die Fahrbahn zu nutzen, sind ernstzunehmen.“ Deshalb komme der „umsatzbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit“ eine große Bedeutung zu. Dazu zählt Dargel vor allem die „gemeinsame Befahrung“ der veränderten Strecken. „Wir müssen den Menschen die Beschilderung und Problempunkte erläutern.“

Bis dahin hat sein Büro noch mit der Vervollständigung der Maßnahmenvorschläge inklusive Kostenschätzung und Priorisierung sowie mit der Erstellung des Ergebnisberichts zu tun.