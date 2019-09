So gut, da braucht’s eigentlich keinen Mut

Hochkarätiges Konzert in Gutsscheune

+ © Ume Goldschmidt Lise de la Salle brilliert bei den Niedersächsischen Musiktagen mit dem Klavierkonzert Nr. 1 a-Moll von Clara Schumann. © Ume Goldschmidt

Varrel - Von Uwe Goldschmidt. „Mut!“ lautet das Motto der Niedersächsischen Musiktage in diesem Jahr. Diesen haben die Organisatoren des in diesem Rahmen am Donnerstag in der Varreler Gutsscheune aufgeführten Konzertes eigentlich nicht gebraucht. Das Programm ist so hochkarätig besetzt gewesen, dass ein Erfolg praktisch garantiert war.