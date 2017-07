Gruppe „Lenna“ bereichert den Release-Flohmarkt in Brinkum

Erfolgreiche Stuhrer Nachwuchsband soll vor allem junge Leute auf das alte Bahnhofsgelände locken

+ „Lenna“ tritt beim Release-Flohmarkt in Brinkum auf. - Foto: Agentur

Brinkum - Die Gruppe „Lenna“ hat schon einige Bühnen in Hannover, Berlin und auf der Breminale gerockt. Nun treten die fünf Musiker aus Stuhr beim Release-Flohmarkt an der Bahnhofstraße am Sonnabend, 12. August, um 11 Uhr auf.