Grundstück zwischen Haferflockenkreuzung und Kirche im Blick

Stuhr - Schon seit 2014 haben Dagmar Bischof und Mitstreiter Heinz-Josef Reher die Idee „Nicht allein und einsam – sondern gemeinsam“ entwickelt, um neue Wohnformen für Jung und Alt umzusetzen. In mehreren Informationsveranstaltungen und Workshops wurde die Idee verbreitet und weitergesponnen. Zu der Gruppe gehören mittlerweile auch Hans-Jörg Becker, Hartmut Breitmeyer, Doris Riebesell und Jürgen Timm. Am Mittwoch informierten die Mitglieder der Initiativgruppe im Rathaus vor knapp 50 Besuchern über den Stand der Dinge.

Inzwischen habe man ein Grundstück im Ortsteil Moordeich gefunden, das für ein konkretes Wohnprojekt geeignet sei. Auch die Gründung einer Genossenschaft als Träger für das Projekt habe man auf den Weg gebracht, so Dagmar Bischof. Die Initiatoren haben die Vision einer lebendigen Nachbarschaft, die von gegenseitiger Wertschätzung, Toleranz und Hilfsbereitschaft geprägt ist, wie es in der Präambel des Konzeptes „Gemeinsam Leben in Stuhr“ heißt. Ziel sei es unter anderem auch, bezahlbaren, barrierefreien Wohn- und Lebensraum zu schaffen, um „erfüllt miteinander zu leben und in Würde alt zu werden“.

Die Initiatoren wollen das rund 4 000 Quadratmeter große Grundstück zwischen Haferflockenkreuzung und katholischer Kirche als Erbpachtgelände auf 99 Jahre erwerben, um zunächst 18 Wohneinheiten plus Gemeinschaftseinrichtungen entstehen zu lassen.

Man sei mit dem Eigentümer sowie mit Politik und Verwaltung im Gespräch, damit das Grundstück durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes zu Bauland werden könne. Allerdings liegt der aktuell vermessene Standort im Überschwemmungsgebiet. Für die Versiegelung müssten Ausgleichsflächen geschaffen werden. „Vielleicht ergeben sich auch noch andere geeignete Grundstücke“, wusste Becker nach einem Gespräch mit Bürgermeister Niels Thomsen zu berichten.

Satzung und Geschäftsordnung für die Genossenschaft liegen als Entwurf vor. „Wir suchen noch Mitarbeiter, die Interesse haben, aktiv an den Dokumenten mitzuarbeiten“, so Becker. „Auch die Planung des Gebäudes mit konstruktiven Vorgaben für den Architekten steht an.“ Angesprochen werden damit auch zukünftige Bewohner, die sich mit einem Genossenschaftsanteil von mindestens 5 000 Euro an dem Projekt beteiligen möchten. Auch eine Beteiligung an der Genossenschaft, ohne selbst als Mieter einzuziehen, sei möglich.

Der Zeitplan geht momentan von drei Jahren aus, bis die ersten Mieter einziehen können. Weitere Informationen gibt es bei Dagmar Bischof unter der Telefonnummer 0421/89 54 28. - rjy

www.gemeinsamlebeninstuhr.de.