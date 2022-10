Stuhrer Experte gibt Tipps zur Grundsteuererklärung

Von: Rainer Jysch

Knapp 100 Besucher wollten sich von Wolfgang Kitow (Bildmitte) erklären lassen, was es bei der Abgabe der neuen Grundstückerklärung zu beachten gilt. © Rainer Jysch

Worauf man bei der Grundsteuererklärung achten muss, erklärte Wolfgang Kitow in Heiligenrode.

Heiligenrode – Mit einem informativen Vortrag zur Abgabe der neuen Grundsteuererklärung gab Wolfgang Kitow (73), geprüfter Finanz- und Anlageberater im Ruhestand aus Stuhr, am Mittwoch vor knapp 100 Besuchern zahlreiche Informationen und wertvolle Tipps.

Eine Rechts- oder Steuerberatung erfolgte dabei nicht. „Der Grundgedanke ist, wir wollen den Menschen helfen“, sagte Wolfgang Kitow mit Blick auf die recht komplexen Anforderungen, die die neue, elektronisch abzugebende Grundsteuererklärung ausgelöst hat. Nach Mitte September 2022 war dies für Kitow bereits die zweite Info-Veranstaltung dieser Art, die in Zusammenarbeit mit Pastorin Tabea Rösler auf die Beine gestellt wurden. Die enorme Nachfrage deutete auf den riesigen Informationsbedarf hin. Die eigentlich im Heiligenroder Gemeindehaus geplante Veranstaltung wurde aufgrund der großen Besucherzahl kurzerhand in die benachbarte Klosterkirche verlegt.

Frist verlängert

Die Aufforderung zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist wohl allen Immobilieneigentümern im Sommer dieses Jahres ins Haus geflattert. „Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber bereits 2018 dazu aufgefordert, die Gesetzeslage zu ändern und für die Umsetzung eine Frist von sieben Jahren eingeräumt“, erklärte Wolfgang Kitow. Ab 2025 soll die Grundsteuer auf der neuen Grundlage berechnet werden. Die Frist zur Abgabe der Erklärung wurde seitens der Finanzbehörden inzwischen von Ende Oktober 2022 auf den 31. Januar 2023 verlängert.

„Wir müssen uns auf eine Zeit einstellen, die mehr und mehr digitales Verhalten von uns abfordert“, sagte der 73-jährige Finanzexperte. „Sie können die Grundsteuererklärung aber auch auf Formularen – wie früher – abgeben“, erklärte er, um den Computerunerfahrenen unter den Gästen Vorbehalte zu nehmen.

Registrierung auf www.elster.de

In einem ersten Schritt ging Kitow auf die Notwendigkeit zur Registrierung auf www.elster.de ein. Während man eine Aktivierungs-ID sofort per E-Mail bekomme, dauere es mit dem Erhalt des Aktivierungs-Codes ein paar Tage: der kommt auf dem Postwege. Kitow erklärte dann die Vorbereitungen zur Abgabe der Online-Erklärung, welche Unterlagen man sich beschaffen und bereitlegen sollte. „Das ist wie beim Kuchenbacken, wenn Sie Zutaten wie Eier, Butter und Milch an die Seite stellen, bevor es richtig losgeht“, so Kitow.

Was gehört zur Wohnflächenberechnung?

Im Einzelnen handelt es um einen aktuellen, vollständigen Grundbuchauszug, aus dem die Grundstücksgröße, die Flurstück-Bezeichnungen und die Eigentumsverhältnisse hervorgehen. Bei Eigentumswohnungen seien dies der Wohnungsgrundbuchauszug und die Teilungserklärung. Ferner sollte man die Bauzeichnungen zur Hand nehmen, aus der Wohn- und Nutzflächen hervorgehen. Auch eine Liegenschaftskarte aus der die Lage der Gebäude auf dem Grundstück ersichtlich ist, gehöre dazu.

Die Besucher richteten ihre Fragen an Wolfgang Kitow. Darin ging es vor allem um die Wohnflächenberechnung. Was gehört dazu und was nicht? Kitow verwies auf ein Merkblatt zur Wohnflächenverordnung, das er verteilen ließ und riet dazu, sich in allen Zweifelsfragen telefonisch an das zuständige Finanzamt in Syke zu wenden. „Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr, sehr kooperativ.“