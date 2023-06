Grundschule Moordeich spendet Schulranzen an Delmenhorster Tafel

Von: Rainer Jysch

Die Viertklässlerinnen Laura (l.) und Johanna (beide 10) laden ihre nicht mehr benötigten Schulranzen in den Lieferwagen von Werner Behrens (l.) und Dr. Michael Adam, Mitarbeiter der Delmenhorster Tafel. Die gespendeten Taschen werden von bedürftigen Kindern, die demnächst eingeschult werden, weiterbenutzt. © Rainer Jysch

Ab dem fünften Schuljahr sind bunte und mit Bildern verzierte Schulranzen offenbar „out“! Die teilweise sehr kostspieligen Tornister, die bei der Einschulung noch ein besonderes Highlight waren, sind oft „uncool“ geworden und haben ausgedient.

Moordeich – Für die Grundschule in Moordeich ist es gelebte Tradition, dass die von den Schulabgängern nicht mehr benötigten Schulranzen der „Delmenhorster Tafel“ gespendet werden. Mit Hilfsprojekten wie diesem sollen die Kinder dazu angeregt werden, ihr eigenes Lebensumfeld wertzuschätzen und ihre Empathie für andere zu stärken, heißt es von Seiten der Schule. Drei vierte Klassen mit insgesamt 52 Schülern verlassen zum Ende des Schuljahres die Grundschule und wechseln zumeist auf die benachbarte Lise-Meitner-Schule in Moordeich.

Für viele Familien, die bei der „Delmenhorster Tafel“ registriert sind, reißt die Anschaffung eines neuen Ranzens ein großes Loch in die Familienkasse. Abhilfe schaffen Spenden, wie sie die Grundschule in Moordeich seit längerem organisiert.

In Delmenhorst sind gut 1 900 Erwachsene und 1 050 Kinder bei der Tafel registriert

„Schon seit zwölf Jahren führen wir die Schulranzensammlung durch und haben in dieser Zeit zahlreiche Ranzen an die Delmenhorster Tafel übergeben“, berichtet Schulleiter Ulrich Brinkmann. So auch am Donnerstag wieder, nach der großen Pause. Ein Dutzend gut erhaltene Ranzen standen schon in der Schul-Aula bereit, als Dr. Michael Adam und Fuhrparkleiter Werner Behrens von der „Delmenhorster Tafel“ bei der Grundschule in Moordeich eintrafen, um die Spende in Empfang zu nehmen.

„Eltern und Kinder, die bedürftig sind, können zu uns kommen, um Obst, Gemüse und andere Lebensmittel in Empfang zu nehmen“, erklärt Dr. Michael Adam den in der Aula versammelten Viertklässlern das System der Tafel. Allein in Delmenhorst seien gut 1 900 Erwachsene und 1 050 Kinder bei der Tafel registriert.

Dank an die Noch-Grundschüler für die Hilfsbereitschaft

Außenstellen der Tafel in Ganderkesee, Hude und Berne haben weitere Personen als empfangsberechtigt aufgelistet. „Die Familien können solche Schulranzen nicht ohne weiteres kaufen, weil sie nicht genug Geld haben“, erklärt Adam und bedankte sich bei den Noch-Grundschülern für ihre Hilfsbereitschaft.

„Ich wollte gerne spenden für die anderen Kinder“, nennt der zehnjährige Elias aus der Klasse 4a den Grund für die Abgabe seines gut erhaltenen, grünen Ranzens. Für die nächste Schule habe er einen neuen Rucksack in Aussicht.

Die gespendeten Ranzen werden jetzt im Schaufenster bei der „Delmenhorster Tafel“ ausgestellt und sollen demnächst den neuen ABC-Schützen als Schultasche dienen. „Die Ranzen sind sehr begehrt und immer schnell weg“, weiß Michael Adam aus Erfahrung.