So wird die Sicherheit des Schulwegs verbessert

Stuhr – Pünktlich zum Schulanfang hat die Grundschule Moordeich einen Zebrastreifen vor dem Haupteingang erhalten. Das sei gar nicht so einfach gewesen, sagt Michaela Schierenbeck vom Stuhrer Rathaus, die den Fachbereich Bürgerbüro, Ordnung und Verkehr leitet. Der Zebrastreifen liegt in einer Tempo-30-Zone. Aber das Rathaus hat rechtliche Hürden meistern können.

Schließlich zählt der Zebrastreifen zu einem ganzen Maßnahmen-Bündel, das den Schulweg speziell für die Erst- bis Viertklässler sicherer machen soll.

Zuvor sei die Verkehrssituation vor der Grundschule „katastrophal“ gewesen, blicken Elternvertreter und Vertreter mehrerer Parteien zurück, die zusammen mit Michaela Schierenbeck aus dem Rathaus und dem Verkehrsausschuss den Runden Tisch Grundschule Moordeich gebildet haben.

Bettina Strelis vom Schulvorstand berichtet, dass sich viele Mütter und Väter beschwert hätten. Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten oder abholten, kam es zu unübersichtlichen Situationen für die Kinder. Kinder waren irritiert, ob man den Neuen Weg vor der Schule sicher überqueren konnte. Nicht nur Elterntaxis waren unterwegs: Hinzu kam der Verkehr aus Richtung Danziger Straße und dem übrigen Neuen Weg. Der Weg, der am Gasthaus Nobel, an der Grundschule Moordeich und an der Lise-Meitner-Schule vorbeiführt (3 000 Fahrzeuge pro Tag), verbindet die stark befahrenen Straßen Moordeicher Landstraße und Blockener Straße. Er wird von einigen Verkehrsteilnehmern als Abkürzung genutzt.

Diese Abkürzung ist nun unattraktiver geworden: Auf dem Abschnitt zwischen Nobel und Lise-Meitner-Schule müssen Autos jetzt manchmal länger warten. Seit einigen Tagen verengt sich die Fahrbahn vor dem Zebrastreifen. Der Verkehr aus Richtung Nobel wird durch Minibarken gezwungen, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Für die Schüler sei der Bereich vor dem Haupteingang der Grundschule jetzt übersichtlich, erklärt Michaela Schierenbeck von der Gemeindeverwaltung. Zuvor hätten viele Elterntaxis genau dort gehalten, wo jetzt der Zebrastreifen ist – die eigenen Kinder konnten damals sicher aussteigen. Junge Fußgänger hingegen wussten aber nicht, ob sie die Straße überqueren sollten oder nicht. Zu dieser Situation sei es gekommen, obwohl es seit Jahren Fahrbahnkissen gebe, die die Geschwindigkeit in diesem Bereich ohnehin drosselten.

Was wurde sonst noch für die Sicherheit der Grundschüler getan? Neben den Zebrastreifen, der Fahrbahnverengung und den Fahrbahnkissen verweist die Rathausmitarbeiterin auf die Halteverbotsschilder. Von 7 bis 16 Uhr darf am Neuen Weg vor den Schulen nicht gehalten werden. Daniel Biermann (CDU) erläutert, dass es rund um die Schule Sammelplätze, sogenannte Bringzonen, gebe. Der Christdemokrat ist mit dem Maßnahmenpaket ebenso zufrieden wie Politiker anderer Fraktionen – Lob gab es unter anderem von Britta Buttelmann (Grüne) sowie von Heiko Fischer (FDP) für die Verwaltung, die auf einem Teilstück der Moordeicher Landstraße vor der Grundschule Tempo 30 angeordnet hat. Aus Sicht der Verwaltung wird weiter an der Verbesserung der Schulwegsicherheit gearbeitet. Die Danziger Straße soll in Höhe der Tilsiter Straße einen Zebrastreifen erhalten. Das Problem: ein fehlender Gehweg auf der anderen Straßenseite. „Wir suchen nach Lösungen“, sagt Rathausmitarbeiterin Schierenbeck.

Die ehemalige Elternvertreterin Jessica Pollok richtete sich an den Runden Tisch: „Das habt ihr toll umgesetzt.“ Die Verbesserung der Sicherheit ist ein Beispiel dafür, wie Verwaltung, Bürger und Politik Probleme lösen.

