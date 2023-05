Grünes Klassenzimmer in Stuhr-Moordeich: Wo die Hagebutte einen Namen hat

Von: Andreas Hapke

Engagierte Klasse: Die G9a ist für das grüne Klassenzimmer ins Schwitzen gekommen. Die Leitung hatte Lehrer Matthias Breitkreuz (hintere Reihe, 3.v.r.). © Andreas Hapke

Unter anderem mit der Einrichtung eines grünen Klassenzimmers möchte die KGS Moordeich Umweltschule werden. Die Klasse G9a hat sich dafür richtig reingehängt.

Moordeich – Helga und Beate-Henrietta – so haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse G9a der Lise-Meitner-Schule zwei Hagebutten getauft, die sie am Freitag neben weiteren Gehölzen auf einer bis dahin verwaisten Rasenfläche ihres kleinen Pausenhofs angepflanzt haben. Der Projekttag in Sachen Nachhaltigkeit dient einem mittelfristigen Ziel: Die KGS Moordeich möchte sich das Zertifikat „Umweltschule in Europa“ verdienen.

Ziel: Biodiversität durch das Schaffen von neuen Lebensräumen

„Wir haben uns dafür beworben und jetzt eine Bewährungszeit von zwei Jahren“, sagt Matthias Breitkreuz. Er ist Lehrer im Fach Biologie und hat die Aktion mit der Klasse inhaltlich vorbereitet. Es gehe um die Biodiversität durch das Schaffen von neuen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen.

So ganz nebenbei ist der Bereich als grünes Klassenzimmer gedacht. „Hier soll der Unterricht im Sommer stattfinden“, kündigt Breitkreuz an. „Die Pflanzen werden schulterhoch, sodass es dann auch lauschiger ist.“

Die erste Unterrichtsstunde ging aber schon gestern über die Bühne – inklusive Bratwürste als Belohnung für die körperlichen Strapazen. Schließlich forderte der harte Boden den Nachwuchsgärtnern einiges ab. In den Projekttag waren die Jugendlichen mit einem gemeinsamen Frühstück gestartet.

Gemeinde finanziert die Pflanzen

Ob Kupfer-Felsenbirne, Gemeiner Schneeball oder Weiße Johannisbeere: Namen wie diese kommen Franka Straß und ihrer Klassenkameradin Catharina Lichtenstein seit der Pflanzaktion leichter über die Lippen. „Es hat Spaß gemacht, den anderen beim Buddeln zuzusehen“, sagt Franka Straß und lacht. Ganz so war es dann doch nicht. Auch sie und Catarina Lichtenstein haben Schippen in ihre Hände genommen und Gehölze eingepflanzt. Sie kenne das schon aus dem Garten ihrer Eltern, sagt Franka Straß. „Mein Vater ist Baumpfleger.“

Ganz ohne professionelle Hilfe ging es nicht. Mitarbeiter der Gärtnerei Güdel hatten ein Auge auf die Pflanzaktion. „Von ihnen haben wir gelernt, worauf wir achten müssen“, sagt Catarina Lichtenstein. Der Bauhof habe keine Kapazitäten dafür gehabt, fügt Lehrer Breitkreuz hinzu. Die Gemeinde habe aber die Pflanzen finanziert, und die Expertise des Umweltbeauftragten Marc Plitzko gab es obendrein.

„Es sollten nur heimische Gehölze sein, mit offenen Blüten, damit Insekten da rangehen“, erklärt Breitkreuz. Zurzeit sehe man kaum Insekten an der Schule, stellt Franka Straß fest, „Wo sollen die auch hinfliegen?“ Das dürfte sich nun ändern, mit Flugzielen wie dem Weißdorn, dem Perlmuttstrauch und der Roten Johannisbeere.

Umweltschule: Zwei Nachweise pro Jahr notwendig

Für Breitkreuz ist die Aktion der Startschuss in Sachen Nachhaltigkeit an der KGS Moordeich. Künftig wolle er mit den Schülerinnen und Schülern jedes Jahr Nachhaltigkeitsprojekte in Angriff nehmen. „Entweder mit einem ganzen Jahrgang oder klassenweise, mal sehen.“

Das ist auch notwendig, denn für das Zertifikat muss die Schule laut Breitkreuz zwei Nachweise pro Jahr erbringen. Der zweite sei diesmal die Schulimkerei. Die gebe es zwar schon länger, doch sie wolle nun ihren selbst produzierten Honig bei Schulfesten verkaufen und mit den Einnahmen Blühwiesen auf benachbarten Höfen finanzieren. Außerdem soll der zurzeit extern untergebrachte Bienenstock in den Schulgarten umziehen.

Laut Breitkreuz liegen schon Anfragen von Schülergruppen vor, die sich mit Projekten beteiligen wollen, etwa zum Thema Mülltrennung. „Das würde dann über die Schülervertretung laufen.“ Auf jeden Fall sollen nicht immer dieselben Schüler zum Zuge kommen.