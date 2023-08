Vorstoß der Grünen erfolgreich: Gemeinde Stuhr sucht einen Klimaschutzmanager

Von: Andreas Hapke

Die Stelle eines Klimaschutzmanagers muss die Verwaltung der Gemeinde Stuhr nun ausschreiben. Symbo © dpa

Die Gemeinde Stuhr bekommt wieder einen Klimaschutzmanager. Ein entsprechender Antrag der Grünen erhielt im Rat 23 Ja-, zwei Nein-Stimmen sowie zehn Enthaltungen. Die Verwaltung selbst begrüßt die personelle Verstärkung „aufgrund der Vielzahl der Projekte zum oder mit Bezug auf den Klimaschutz“.

Stuhr – Die Verwaltung der Gemeinde Stuhr muss die Stelle eines Klimaschutzmanagers ausschreiben. So will es der Beschluss des Rates, der am Mittwochabend getagt hat. Von Einstimmigkeit kann aber keine Rede sein. Zwei Nein-Stimmen deuten zwar nicht auf großen Gegenwind hin. Doch auch einige jener zehn Politiker, die sich am Ende enthielten, hatten zuvor gegen den Vorstoß der Grünen argumentiert.

„Stelle zeitnah besetzen und in den Stellenplan 2024 aufnehmen“

Die Anforderungen an den Klimaschutz sowie die Anforderungen der Bevölkerung an die Gemeinde, diesem Thema gerecht zu werden, machten die Einstellung eines Klimaschutzmanagers unumgänglich, begründete Grünen-Chefin Kristine Helmerichs den Antrag ihrer Fraktion. Demnach möge die Gemeinde die Stelle zeitnah besetzen und diese in den Stellenplan 2024 aufnehmen. Die Verwaltung selbst begrüßt die personelle Verstärkung „aufgrund der Vielzahl der Projekte zum oder mit Bezug auf den Klimaschutz“, wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist.

Helmerichs zählte noch einmal auf, mit welchen Aufgaben sich die Kommune bereits jetzt auseinandersetzen muss beziehungsweise welche in absehbarer Zeit auf sie zukommen. Sie nannte die Fortschreibung und Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzepts, die Akquise von Fördermitteln, die Begleitung und Koordination der kommunalen Wärmeplanung sowie die Umsetzung des E-Mobilität- und Ladeinfrastrukturkonzepts als Beispiele.

Darüber hinaus müsse das Energiemanagement für die Liegenschaften der Gemeinde optimiert sowie das Stuhrer Unternehmensnetzwerk Energieeinsparung und Klimaschutz unterstützt werden. Ein großer Wunsch der Bevölkerung sei zudem, einen öffentlichen Ansprechpartner in Sachen Klimaschutz zu haben – auch als Unterstützung für den Verein Stuhr plus, der zurzeit die Zuschussanträge für private Klimaschutzmaßnahmen bearbeitet.

„Was suchen wir eigentlich? Einen Ingenieur? Einen Kaufmann?“

Als Mitglied von Stuhr plus bestätigte CDU-Ratsherr Lutz Hollmann den Arbeitsaufwand. „Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir in der Gemeinde einen Ansprechpartner haben. Die Antragsbearbeitung hat uns an die Grenzen geführt.“ Gleichwohl finde er, dass es zu allererst einer genauen Stellenbeschreibung bedürfe. „Was suchen wir eigentlich? Einen Ingenieur? Einen Kaufmann?“ Außerdem sei es die Aufgabe des Bürgermeisters zu sagen: „Wir brauchen einen Klimaschutzmanager.“ Deshalb lehne er den Antrag ab.

Die Qualifikationen des Managers rückte auch Michael Schnieder in den Fokus. „Was muss er können?“, fragte der AfD-Einzelkandidat. Johannes Südkamp (FDP) stimmte dem Grünen-Antrag „grundsätzlich zu“, forderte aber eine „spezifische“ Stellenausschreibung. „Bei der Personalsituation auf dem Markt müssen wir schauen, dass wir den Richtigen bekommen.“ Ebenfalls wichtig: Die Stelle sei langfristig im Haushalt zu verankern.

Nach Ansicht der SPD-Fraktionsvorsitzenden Susanne Cohrs liegt es „auf der Hand“, dass die Gemeinde einen Klimaschutzmanager brauche. Aus der Liste Helmerichs’ gehe hervor, welche Qualitäten dieser mitbringen müsse.

Manager soll Akzeptanz für die Maßnahmen der Gemeinde Stuhr schaffen

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Finn Kortkamp sieht das Problem, dass mit einem Beauftragten für Klimaschutz das Thema abgehakt sein könnte. Die Fachbereiche der Verwaltung verfügten über die Kompetenz, an die „großen Bereiche“ des Klimaschutzes heranzugehen. Seiner Ansicht nach behebt ein Manager nicht die Schwierigkeiten von Stuhr plus. „Er wird keine 200-Euro-Anträge bearbeiten. Das wäre auch Verschwendung von Steuergeldern.“

Kortkamp erinnerte an die schlechten Erfahrungen mit der Stabsstelle, die sich Stuhr und Weyhe von Januar 2015 bis September 2017 geteilt hatten. „Müssen wir die Funktion wieder haben, oder bekommen wir es auch anders organisiert?“, fragte er. Selbst Helmerichs hatte eingangs festgestellt, „dass wir schon mal einen Klimaschutzmanager hatten, und das war nicht so erfolgreich“.

„Wir wollen ja nicht dieselbe Person wieder einstellen“, sagte Dennis True (SPD). „Der Klimaschutzmanager soll Akzeptanz für die Maßnahmen schaffen, die wir umsetzen wollen.“ Dafür schafften am Mittwoch 23 Ratsmitglieder die Voraussetzung.