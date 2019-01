Gründungslied zum 50. Geburtstag

In die Herzen des Publikums singt sich die Kantorei Seckenhausen. Foto: Husmann

Seckenhausen – Wer sich gerade etwas traurig von seiner Weihnachtsdeko verabschiedet hatte, konnte am Samstagabend noch einmal die stimmungsvolle Atmosphäre genießen, die ein leuchtender Tannenbaum verbreitet. In der Seckenhauser Kirchengemeinde gibt es zum Neujahrskonzert stets eine Verlängerung der besinnlichen Zeit. Diesmal war es der Jubiläumsauftritt zum 50-jährigen Bestehen der Kantorei, die damit genauso alt ist wie die Kirche.

Seine Begrüßungsworte richtete Lüder Lammers, Vorsitzender des Kirchenvorstands, nicht nur an die Besucher, sondern ganz besonders an den Chor unter Leitung von Heike Wagner. Eingeladen hatte sich die Kantorei wieder stimmliche Unterstützung aus anderen Regionen. Zur großen Freude des Ensembles waren die beiden Gründungsmitglieder und „Wiedenbach-Schwestern“, Bärbel Kruse aus Schleswig Holstein und Johanna Wiedenbach aus Hamburg, gekommen. Auch Brigitte Schulze, die den Chor über 46 Jahre geleitet und den Stab danach an Heike Wagner übergeben hatte, sang mit. Im Gegensatz zu den anderen Chormitgliedern war sie nicht mit einem roten Tuch geschmückt, sondern zurückhaltend mit einem hellblauen Schal – als „Tschüss“ ihrer aktiven Zeit.

Ein Glückwunschlied bildete den Auftakt des gut eineinhalbstündigen und abwechslungsreichen Programms. Im ersten Block – eingeleitet mit der Bitte, zwischendurch nicht zu klatschen – standen Weihnachtslieder aus dem Erzgebirge sowie Josef von Eichendorfs „Weihnachten“.

Anspruchsvoll ging es mit dem Auftritt eines kleinen Chors und zwei Chorälen von Johann Sebastian Bach und Josef Haydn weiter. Volker Angel (Bass), Olaf Kaiser (Bass), Brigitte Poppe (Tenor und Klavier), Maike Stöver (Alt), Bettina Kaiser (Alt), Michaela Collrep (Sopran) und Chorleiterin Heike Wagner (Sopran) legten die Messlatte stimmlich hoch an und eroberten sich die Herzen des vielfach sangeskundigen Publikums.

Namensgeber des Konzerts war das Gedicht „Engel“ von Rudolf Otto Wiemer, vertont von Manfred Ammer. „Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, manchmal sind sie alt und hässlich und klein, die Engel“, sang der große Chor.

Das Publikum nutzte die kleine Pause für viele Gespräche und „verschwatzte“ fast den Einzug der Kantorei. Die Atmosphäre in der 1968 erbauten Kirche mit ihrer besonderen rauen Betonstruktur hätte nicht besser und wärmer sein können.

Ein gelungenes Finale bereitete der kleine Chor mit der fantastischen Sopranstimme von Michaela Collrep aus Leer zu Bachs „Dir, dir Jehova“ und „Holde wundersame Nacht“ (E. Zwanzig), gefolgt von der Kantorei mit ihrem Gründungslied „Ehre und Preis“.

„Gott und Johann Sebastian Bach hätte es auch gefallen“, war sich Lüder Lammers mit dem Publikum einig, ein ganz besonderes Jubiläumskonzert der Kantorei erlebt zu haben.