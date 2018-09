Großflächiger Stromausfall in Brinkum und Seckenhausen

Stuhr - Zu einem großflächigen Stromausfall ist es am frühen Dienstagmorgen in weiten Teilen von Seckenhausen und Brinkum gekommen. Die Anwohner waren bis zu zwei Stunden ohne Strom, erklärte Avacon auf Nachfrage.

Die Störung begann gegen 0.30 Uhr mit einem Fehler im Mittelspannungsnetz. Dieser Fehler in einem Erdkabel sorgte für eine kurzfristige Überlastung in diesem Netzabschnitt, die zu zwei Folgefehlern in Seckenhausen und Brinkum führten. Daraufhin fiel der Strom großflächig aus, sagte Kirsten Fricke, Pressesprecherin der Avacon AG. Auch in an Seckenhausen angrenzende Ortsteile von Weyhe sei der Strom ausgefallen, berichten uns Nutzer.

Betroffen waren 25 Trafostationen, die den Strom vom Umspannwerk umwandeln und in die Wohngebiete weiterleiten. „Nach zehn Minuten waren 13 Trafostationen in Seckenhausen wieder einsatzbereit“, so Fricke. Doch in Brinkum waren die letzten Haushalte erst gegen 2.30 Uhr wieder mit Strom versorgt.

Noch in der Nacht schickte die Netzleitstelle aus Salzgitter ein Netzteam aus Syke zur Fehlersuche und Reparatur in das betroffene Gebiet. Die Monteure begannen mit der Fehlersuche auf den drei betroffenen Leitungsabschnitten.

Reparaturen dauern am Dienstag an

Erst im Laufe des Dienstag sei mit dem Abschluss der Reparaturarbeiten zu rechnen, sagte die Pressesprecherin. Dafür müsste der Boden aufgenommen werden, um das Kabel zu begutachten und zu reparieren.

Doch sei mit einer weiteren Unterbrechung der Stromversorgung aufgrund der Reparaturarbeiten nicht zu rechnen. Das Stromnetz sei immer doppelt abgesichert, sodass der Strom umgeleitet und in die Haushalte geliefert werden könne. Die auftretenden Folgefehler seien aber nicht mehr zu kompensieren gewesen.

Zuletzt kam es Anfang Juni zu einem großflächigen Stromausfall von Stuhr bis Bassum. Damals führte ein Problem im Hochspannungsnetz zu der Störung. Dabei schalteten sich mehrere 110-kV-Hochspannungsleitungen ab. Avacon sprach von einem eher ungewöhnlichen Fehler im Netz.

