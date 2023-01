Vertrag zwischen Gemeinde und Investor zum Ortskern Brinkum: „Großer Sprung für ganz Stuhr“

Von: Andreas Hapke

Fortgeschrittene Abriss- und Erdarbeiten neben dem Bremer Tor: Die Verlagerung des Zobs dorthin schafft den Platz, der für die Bauarbeiten im Brinkumer Ortskern benötigt wird. © Andreas Hapke

Der städtebauliche Vertrag zwischen der Gemeinde Stuhr und dem Investor für die Brinkumer Ortskernentwicklung hat die erste Hürde genommen. Einstimmig sprachen sich die Politiker des Ausschusses für Bauen und Ortsteilentwicklung für den Kontrakt aus. Das letzte Wort hat der Rat am 25. Januar.

Stuhr – Die Gestaltung des Brinkumer Ortskerns nimmt Fahrt auf. Die Politiker des Ausschusses für Bauen und Ortsteilentwicklung haben am Donnerstagabend einstimmig grünes Licht für den Entwurf des städtebaulichen Vertrags zwischen der Gemeinde Stuhr und dem Investor, der Specht Projektgesellschaft, gegeben. Etwas anderes war nicht zu erwarten, denn die Sehnsucht nach dem Startschuss des Projekts mit seinen vier Bauvorhaben ist allenthalben groß.

„Stuhrer Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen“

Einige Politiker haben das auch entsprechend artikuliert, allen voran „Besser“-Ratsherr Gerd-W. Bode. Mit dem Ziel eines Marktplatzes für Brinkum sei er 1991 in die Politik eingetreten. 31 Jahre später stehe die Verwirklichung seines Traums bevor. „Die Stuhrer Mühlen mahlen langsam“, stellte Bode fest, „aber sie mahlen.“

Nun ist der Marktplatz zwar nicht Bestandteil des städtebaulichen Vertrags. Doch Bürgermeister Stephan Korte hatte zuletzt mehrfach betont, dass die Gemeinde ihren Beitrag zur Ortskerngestaltung bis zum zweiten Quartal 2025 erledigen werde. An der Einweihung des Platzes zu diesem Zeitpunkt ließ er auch im Ausschuss keinen Zweifel.

„In Bälde“ werde die Suche nach einem Planungsbüro beginnen, das Vorschläge entwickele, sagte Korte. Die Bürgerbeteiligung ist für das zweite Quartal dieses Jahres vorgesehen. Ziel sei, „kommendes Jahr einen Entwurf zu haben, für den wir uns alle entscheiden können“. Noch für das erste Quartal 2024 ist der Baubeginn geplant. Dass der Marktplatz einen Pavillon erhält, ist laut Korte „nicht gesetzt, aber im Bereich des Möglichen“. Bode jedenfalls würde sich freuen.

Vertrag regelt alles bis ins letzte Detail

Der städtebauliche Vertrag dient der Gemeinde dazu, ihre gestalterischen Ansprüche im Ortskern geltend zu machen, während Vorhabenträger Specht einen rechtssicheren Rahmen für die Umsetzung seiner Planungen erhält. Alles ist bis ins letzte Detail geregelt. Korte nannte die Architektur, den zum Teil preisgedämpften Wohnungen, die Sicherung des Parkraums und die geplanten Belegungen der insgesamt vier Häuser als Beispiele.

Der Präsentation im Ausschuss war zum Beispiel zu entnehmen, dass in Haus 1 ein Restaurant, ein Biomarkt oder Kreditinstitut, kleinteiliger Einzelhandel mit Fachgeschäften beziehungsweise Gewerbe „mit Kundenattraktivität“ einziehen, etwa eine Weinhandlung oder ein Juwelier. Von den 42 Wohnungen sollen mindestens vier preisgedämpft sein. „Wir werden wohl auch einen Facharzt gewinnen können“, sagt Korte mit Blick auf die geplanten Praxen in Haus 2.

Gespräche über die Belegung der Gewerbeflächen liefen bereits, sagte der Bürgermeister. „Doch kaum ein Gastronomie-Betreiber würde heute schon Verträge abschließen für einen Start in drei Jahren.“ Der Betreiber des Küchenstudios an der Bassumer Straße erklärte, ihm sei bereits eine Immobilie für 18 Euro pro Quadratmeter angeboten worden, obwohl im städtebaulichen Vertrag für die ersten fünf Jahre maximal 10 bis 13 Euro vereinbart seien. Maßgeblich seien die Regelungen in dem Vertrag, stellte Korte klar.

Bau der Häuser beginnt im dritten Quartal

Der Kontrakt bildet auch die Grundlage für den noch zu erarbeitenden Bebauungsplan. Dessen Offenlegung ist noch für dieses Quartal vorgesehen, die Planreife für das zweite Quartal. Damit wäre die Voraussetzung für die Genehmigung von Spechts Bauanträgen geschaffen. Ab dann hat der Investor noch 30 Monate Zeit, das Vorhaben „abnahmereif fertigzustellen“. Auch das ist im Vertrag so festgeschrieben.

Mit dem Abriss der Bestandsgebäude soll es im dritten Quartal dieses Jahres losgehen. Daran schließt sich zeitnah der Bau der Häuser 1, 2 und 4 (Hotel) an. Deren Fertigstellung ist parallel zu der des Ortskerns vorgesehen, also im zweiten Quartal 2025. Haus 3 mit dem Schwerpunkt Pflegeeinrichtung entsteht ab dem ersten Quartal 2025. Erst wenn das Gebäude im zweiten Quartal 2026 hochgezogen ist, ist die Entwicklung des Brinkumer Ortskerns abgeschlossen.

Den Besuchern lag besonders die Parkplatzsituation am Herzen. „Wenn die Plätze gegenüber der Kreissparkasse (KSK) jetzt schon voll sind, will ich nicht wissen, wie das aussieht, wenn die später wegfallen“, warf Werner Höhl vom gleichnamigen Leuchten-Fachgeschäft ein. Außerdem wisse er von Mitarbeiterinnen der KSK, dass diese sich nicht in die Tiefgarage stellen würden. „Es kommen noch Kunden für die Geschäfte und die Gastronomie. Ich befürchte, wir bekommen ein Parkplatzchaos.“

372 Parkplätze sind vorgesehen

Laut Korte müsse der Investor 366 Parkplätze nachweisen, 372 sind vorgesehen. Dass Leute „lieber oberirdisch parken“, weiß auch der Bürgermeister. „Dem werden wir nur Herr mit einem Parkleitsystem.“ Der stellvertretende Leiter des Baubereichs, Dominik Kreuzhermes, verwies auf 30 zusätzliche Stellplätze an der künftigen Busstation.

Die Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs bedauerte die Anwohner der Baustelle, die „zwei, drei Jahre lange Ohren haben werden. So eine lange Bauzeit ist für alle anstrengend. Aber wir machen für Brinkum einen großen Wurf nach vorne.“ Von einem „großen Sprung für ganz Stuhr“ sprach der CDU-Fraktionsvorsitzende Finn Kortkamp angesichts der geplanten Ansiedelungen, etwa eines Facharztes oder eines Biomarkts. In der Vergangenheit sei abstrakt geplant worden. „Nun sehen die Bürger, was der Mehrwert für sie ist.“

„Ich habe schon einige städtebaulichen Verträge gesehen, aber noch nie einen so differenzierten“, stellte Wolfgang Depken (Grüne) fest. Und die Rückversicherung im Kaufvertrag sei „so was von hervorragend. Lob an die Verwaltung, was diese beiden Verträge angeht.“ Volker Barthel (SPD) sprach von einem stimmigen Konzept mit Häusern, die über ihre Architektur miteinander harmonierten. Michael Schnieder (AfD) nannte den Entwurf zeitgemäß. Es bleibe zu hoffen, dass sich das Projekt nicht über die angedachte Bauphase hinaus erstrecke.

„Irgendwann sterben wir drüber hinweg. Ich will das noch erleben“, sagte Besucher Höhl. Die Chancen stehen gut. Denn dass der Rat am kommenden Mittwoch noch das Stoppschild aufstellt, ist nicht zu erwarten.