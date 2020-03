Großer Bahnhof für Release

Brinkum - Von Andreas Hapke. 50 Jahre als Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention: Dieses stolze Jubiläum feiert Release in diesem Jahr. Gegründet 1970 in Syke, hat der Verein seit jeher aus Brinkum heraus operiert. Brinkum ist die Keimzelle und der Hauptsitz des fünf Beratungsstellen umfassenden Netzwerks psychosozialer Hilfen.

Der aktuelle Vorsitzende Alexandre Peruzzo erinnert sich an die Anfänge in der Arztpraxis des Ehepaars Barbara Hesse-Stoll und Eberhard Hesse an der Bremer Straße (später Bahnhofstraße). Peruzzo war seinerzeit diplomierter Sozialarbeiter und hatte in Bremen die Drogenberatungsstelle aufgebaut. Er lernte Hesse in Arbeitskreisen kennen. Damals habe es unter den Drogensüchtigen viele Todesfälle in der Hansestadt und im Nordkreis Diepholz gegeben, berichtet Peruzzo.

Hesse habe zwar auch substituiert, das heißt Drogenabhängige mit Ersatzstoffen wie Methadon versorgt. Bis 1984 sei das der Fall gewesen, sagt Peruzzo, der von 60 bis 70 Opiatabhängigen spricht. Doch die Erfahrungen, die die beiden sammelten, mündeten in die Feststellung, dass sich alle Substituierten nach dem körperlichen Entzug in eine stationäre Langzeittherapie begeben müssten. „Wir haben die Betroffenen bundesweit vermittelt“, sagt Peruzzo. Seiner Auskunft nach war Hesse ein Vorreiter darin, „als Hausarzt Gespräche zu verordnen statt eine Pille“.

Bereits 1972 gründete sich im Wartezimmer der Praxis die erste Selbsthilfegruppe. Immer wenn die Grenze von 15 Teilnehmern erreicht war, machte Release eine neue Gruppe auf. Der Bedarf an Räumen führte 1983 dazu, dass der Verein das alte Bahnhofsgebäude an der Bahnhofstraße 29 anmietete. Dort ist er bis heute geblieben. Parallel entstanden zwischen 1977 und 1980 Zweigstellen in den Nordkreisgemeinden Weyhe, Syke und Bassum, später auch in Bruchhausen-Vilsen. Wesentlicher Unterschied zu früher: Heute ist die Finanzierung geregelt, während die ersten Release-Flohmärkte zusätzlich Geld in die Kasse spülen mussten. Die Schnäppchenjagd feiert vor 40 Jahren Premiere.

In den ersten sieben Jahren lief die Arbeit nur mit ehrenamtlichen Kräften. Einzige Ausnahme war der freie Sozialarbeiter Peruzzo, den Barbara Hesse-Stoll bezahlte. „Sie hat sich als Kinderärztin auch um den Nachwuchs aus dogenbelasteten Familien gekümmert“, so der Vorsitzende. Heute beschäftigt der Verein 13 überwiegend in der Beratung tätige Festangestellte, die meisten in Brinkum.

Dort ist tagsüber rund um die Uhr Betrieb. Beispiele sind Sprechstunden von Montag bis Freitag, das Café als niedrigschwelliges Angebot wochentags und – nach Möglichkeit – auch an Wochenenden, die themenübergreifende Selbsthilfegruppe am Freitag sowie die ambulante medizinische Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen am Dienstag und Mittwoch. Aus Brinkum heraus operieren auch die aufsuchende Eingliederungshilfe für Suchtkranke und die Präventionsfachkraft.

55 Vorstandsmitglieder in 50 Jahren täuschen darüber hinweg, dass an der Release-Spitze eine außergewöhnliche Kontinuität herrschte. Peruzzo ist nach Hesse erst der zweite Vorsitzende, er übernahm das Amt 2011. In der Geschäftsleitung übergab Peruzzo 1990 an Wilfrid Sondag, der die Fäden 22 Jahre in der Hand hielt – um sie dann wieder an Peruzzo zu übergeben. Der war zwischenzeitlich in führender Position beim Oldenburger Verein Jugendberatung, -Therapie und -Weiterbildung tätig gewesen. Erst 2017 rückte Marion Bödeker nach.

Ihrer Auskunft nach kommen Brinkum und die Nebenstellen auf 700 bis 800 Beratungen pro Jahr. Die Arbeit in den Selbshilfegruppen und den Cafés ist darin nicht enthalten. „Lässt man die ersten zehn Jahre weg, wo noch nicht so viel passiert ist, und nimmt danach einen Schnitt von 500 Fällen pro Jahr an, dann sind das 20 000 Fälle in 40 Jahren“, sagt Peruzzo. Noch immer registriert Brinkum die meisten Zuläufe durch die Nähe zur Stadt. Wo welche Sucht die größte Rolle spielt, lässt sich laut Bödeker nicht sagen. Dies unterliege Schwankungen.

Als wichtigste Aufgabe für die Zukunft nennt Bödeker, Nachwuchs für Vorstand und Kollegium zu gewinnen. In Letzterem vollzieht sich zurzeit ein Generationenwechsel. Bödeker selbst ist bereits 2017 als Beraterin ausgeschieden, in Weyhe und Syke sind die Honorarkräfte bereits im fortgeschrittenen Alter. Der Anfang ist gemacht: Mit der Präventionsfachkraft Patrick Ehnis sowie den in der Beratung tätigen Sozialarbeitern Romy Pelger und Erik Walsemann hat ein junges Trio in den vergangenen Monaten die Arbeit aufgenommen (siehe Infokasten).

Sein Jubiläum feiert der Verein an vier Tagen im September, beginnend mit der ansonsten für Frühjahr anberaumten Hauptversammlung am 3. September. Zwei Tage später veranstaltet Release seinen 40. Flohmarkt. Für den 11. September, 15 Uhr, ist im Rathaus ein Empfang mit geladenen Gästen geplant. Den Abschluss bildet ein „Gartenfest der Dankbarkeit“ im Außenbereich an der Bahnhofstraße am 19. September, 18 Uhr.

Bis zum Party-Marathon möchte Release noch eine Chronik „mit vielen Anekdoten“ (Peruzzo) verfassen.