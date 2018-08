Mit großem Eifer über die Hindernisse

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Die Brinkumer „Doggels“, ein Mitgliedsverein im deutschen Sporthundeverband, hatten zu einem Agility-Turnier eingeladen und dazu auf dem Gelände hinter der Schützenhalle an der Bassumer Straße einen Parcours eingerichtet. Das Equipment hatte der Verein am Sonntag zur Verfügung gestellt, die Anordnung von Wippe, Slalomstangen, Hürden, Tunnel und Stegen hatten Richter Peter Vox und Richter-Anwärter Michael Gottschalk aus Nordhorn veranlasst.

„Es gibt niemals gleiche Parcours, damit sich die Hunde stets neu orientieren müssen“, berichtete Horst Klucken, zweiter Vorsitzender der „Doggels“. 102 Vierbeiner waren am Start und mit Frauchen und Herrchen aus dem gesamten norddeutschen Raum zwischen Hamburg und Rheine angereist. Sie starteten in vier Leistungsklassen, die jeweils für drei Hundegrößen angeboten wurden.

Voraussetzung für eine Teilnahme der Hunde war das Mindestalter von 18 Monaten und die bestandene Begleithundeprüfung. Bei ihrem Lauf müssen die Tiere Hürden überspringen, durch Tunnel und einen Wald aus Slalomstangen flitzen, über einen schmalen hohen Steg balancieren und sich über die Wippe trauen. Dort verharren sie oft einen Augenblick, damit sich die Wippe auf der anderen Seite neigt und sie wie von einem Katapult abgeschossen auf die Piste springen können, um ihren Lauf fortzusetzen.

Die Wettkampfrichter achten auf die richtige Reihenfolge der bewältigten Hindernisse und notieren mögliche Abwürfe oder Verweigerungen. Bei Fehlergleichheit entscheidet die Zeit über die Platzierung. Daher sausten die Hunde in Höchstgeschwindigkeit über die Strecke, überhörten vor Eifer und Tempo zuweilen die Hinweise ihrer Führer und verpassten auch mal ein Hindernis. Aber dieses Spiel machte ihnen sichtlich viel Spaß, denn sie wussten, dass nach dem Zieleinlauf Streicheleinheiten und Leckerli auf sie warten würden.

Jeder Vierbeiner absolvierte die Strecke zwei Mal, wobei beim zweiten Lauf Wippe, Hürde und Steg ausgelassen wurden und es nur noch durch den Tunnel und über Hindernisse ging, um noch schnellere Zeiten zu erzielen.

Nach zwei Siegen bei den Anfängern dürfen die Hunde in der Klasse A 1 starten. In dieser und der nachfolgenden Kategorie können sie durch weitere Siege und Platzierungen bis in die höchste Leistungsklasse aufsteigen und sich dann um Startberechtigungen für überregionale Meisterschaften bemühen. „Im Vordergrund steht bei den meisten Teilnehmern allerdings der Spaß“, betonte Klucken.