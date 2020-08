Großeinsatz am See: Rettungskräfte suchen Mann – der schläft am Ufer und bekommt nichts mit

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Samstagabend am Hohorster See in Stuhr-Moordeich im Einsatz, um nach einem vermeintlich vermissten Mann zu suchen. Der hatte es sich allerdings nur gemütlich gemacht.

Moordeich - Um 20.37 Uhr wurde die Feuerwehr Stuhr zu einem vermuteten Badeunfall am Hohorster See in Stuhr-Moordeich gerufen. Aufmerksame Badegäste hatte ein verlassenes Fahrrad, Kleidung und Wertgegenstände am Seeufer gefunden. Als nach einiger Zeit niemand zu diesen Sachen zurückkehrte und auch nicht in der Nähe auffindbar war, wählten sie den Notruf. Das teilt die Feuerwehr mit.

Einsatz am See in Moordeich: Taucherstaffel rückt an

Von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Diepholz wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Hohorster See in Stuhr-Moordeich geschickt. Neben der Feuerwehr Stuhr rückte die Feuerwehr Dreye mit einem Boot, die Taucherstaffel der Feuerwehr Bremen, die Drohnengruppe Nord des Landkreises Diepholz, der Rettungsdienst, die Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph Weser zur Einsatzstelle aus.

+ Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. © Feuerwehr Stuhr

Vor Ort wurde unter der Leitung von Ortsbrandmeister Rainer Troue das Ufer des Hohorster Sees abgesucht. Vermisst wurde ein 61-jähriger Mann. Der Rettungshubschrauber suchte den See aus der Luft nach dem vermissten Mann ab.



Kurz nachdem die Taucher eingetroffen waren, konnte der 61-Jährige schlafend am Seeufer gefunden werden. Er war unverletzt und hatte von dem großen Rettungseinsatz nichts mitbekommen. Der Einsatz wurde schließlich beendet. Am Mahndorfer See in Bremen kam es gleich zu zwei Einsätzen.

