Großeinsatz für Feuerwehr in Stuhr: Unbekannte Substanz in Arztpraxis verteilt

Von: Yannick Hanke

Teilen

Aufgrund der unbekannten Substanz in der Arztpraxis, wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz im Ortskern von Stuhr gerufen. © Nord-West-Media-TV

In einer Arztpraxis im Ortskern von Stuhr wurde von Einbrechern eine unbekannte Substanz verteilt. Das hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Stuhr – Eine unbekannte Substanz in einer Arztpraxis hat am Samstagvormittag, 11. Februar 2023, einen Großeinsatz im Ortskern von Stuhr (Landkreis Diepholz) ausgelöst. Nach ersten Angaben der Feuerwehr waren unbekannte Täter in die Arztpraxis eingebrochen. Bei der Spurensicherung hätten die Polizisten dann eine übel riechende Flüssigkeit bemerkt, berichtet Nord-West-Media-TV.

Einbrecher verteilen unbekannte Substanz in Arztpraxis in Stuhr

Die Polizisten hätten sofort das Gebäude verlassen und die Feuerwehr verständigt. Das Wohn- und Geschäftshaus musste weiträumig abgesperrt werden. Die Spezialisten der Gefahrgutstaffel betraten dann in Schutzausrüstung die Praxis.

Dort würden aktuell Messungen durchgeführt. Noch unklar ist, ob jemand durch den unbekannten Stoff verletzt wurde. Weitere Informationen folgen in Kürze.