Große Gala zur 20. Auflage einer Erfolgsgeschichte

Jorge Luis Pacheco tritt am Freitag, 25. Januar, im Rahmen des Jazzfestes in Stuhr auf. - Foto: Linh Pham Main

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Das Jahr 2019 nähert sich – und damit jede Menge kulturelle Höhepunkte. Einer davon ist das Stuhrer Jazzfest, das im Januar zum 20. Mal über die Bühne geht. Jens Schöwing, musikalischer Leiter der mehrtägigen Veranstaltung, sagt: „Als mein Bezirksleiter der Kreismusikschule Konrad Lagies 1999 den Vorschlag machte, ein Jazzfestival ins Leben zu rufen und mich als künstlerischen Berater zu berufen, dachte ich nicht daran, dass aus dieser Idee eine Erfolgsgeschichte werden sollte.“ Doch es sollte.

Das Festival erstreckt sich vom 24. bis zum 27. Januar. Er wird gefördert vom Landschaftsverband Weser-Hunte. Auf vielfache Nachfrage gibt es laut einer Pressemitteilung des Stuhrer Kulturbüros diesmal eine Neuauflage der „Stories of Modern Jazz“. Nach wie vor umrahmen Beiträge von Musikschülern das Festival. Erstmals geplant ist ein Freitagsvormittagskonzert, welches sich insbesondere an Schulklassen richtet.

Alle Veranstaltungen, die in das Jazzfest eingebetten sind, gibt es hier im Überblick:

Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr: Jazzforum der Kreismusikschule Schüler und Ensembles der Kreismusikschule präsentieren bei freiem Eintritt im Rathaus Stuhr ihre Unterrichtsergebnisse. Bei dem Auftaktkonzert treten unter anderem das Percussionensemble der Kreismusikschule sowie die Jazzband der KGS Brinkum auf.

Freitag, 25. Januar, 11 Uhr:

„Bach2School“

Wie klingt wohl ein Menuett von Bach im Stil von ACDC oder eine Sonate von Beethoven, wenn sie von Andreas Bourani als Fußballhymne interpretiert wird, oder als lässiger Ska von Seeed? Mit „Bach2School“ haben Jens Schöwing (Klavier) und Matthias Entrup (Vibrafon) ein Konzertformat entwickelt, in dem sie dem Publikum gezielt die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen von musikalischen Bearbeitungen zu blicken. Im Quartett mit dem Schlagzeuger Marc Prietzel und dem Bassisten Christian Frank spielt das Ensemble Blue Note Bach ausgewählten Bearbeitungen aus ihrem Repertoire. In einer Art Probensituation erklären sie im Rathaus auf humorvolle Art, wie Jazzmusiker an Stücke herangehen, um sie in unterschiedlichen Stilistiken wie Swing, Latin und Funk zu spielen.

Dem vorangestellt wird das Originalwerk am Klavier von Schülern der Musikschule, die sich natürlich im Vorfeld mit den beteiligten Musiklehrern darauf vorbereitet haben. Der Eintritt kostet drei Euro.

Freitag, 25. Januar, 20 Uhr: Jorge Pacheco Quartett und José Díaz de León’s Pangea Ultima

Jorge Luis Pacheco aus Havana ist einer der führenden jungen Pianisten der neuen Jazzgeneration auf Kuba. Er ist ein Pianist, Komponist, Arrangeur, Percussionist und Sänger, der in der ganzen Welt auftritt. Im Rahmen des Jazzfestes kommt er nach Stuhr. Pachecos Musik ist beeinflusst von den berühmten kubanischen Pianisten Gonzalo Rubalcabaund Chucho Valdés. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Thomas Hempel, dem Bassisten Helmut Reuter und Sängerin Anna-Rabea Pacheco hat der Künstler ein Programm erarbeitet, in dem neben Eigenkompositionen auch Jazz- und Popsongs von Gershwin, Leonard Cohen und anderen namhaften Musikern erklingen.

Im Anschluss folgt die Gruppe José Díaz de León’s Pangea Ultima. Ihre Musik bedient sich der Sprache des Jazz, um die Überwindung von kulturellen Grenzen hörbar zu machen. Durch die Einarbeitung authentischer afrikanischer Grooves, westlicher Harmonik, indischer Soundästhetik und lateinamerikanischen Temperaments verbindet sich der Sound der internationalen Band zu einer grooveorientierten Musik. Mit dabei sind Instrumentalisten der Kölner Jazz- und Worldszene.

Der Eintritt zu den Konzertabend am 25. Januar im Stuhrer Rathaus kostet 15 Euro (ermäßigt 12).

Samstag, 26. Januar, 20 Uhr:

Jubiläumsgala

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens ist eine Jubiläumsgala mit vielen musikalischen Gästen im Rathaus geplant. Sie trägt den Titel „Stories Of Modern JazzPart 2“. 15 Jazzfestkünstler der vergangenen 20 Jahre präsentieren einen Stilmix aus Latin, Funk und zeitgenössischem Jazz. Wie schon beim zehnjährigen Bestehen setzen die Musiker in unterschiedlichen Besetzungen – Trio, Quartett, Oktett bis hin zum Tutti – verschiedene thematische Schwerpunkte. Unter andrem zu hören sein werden die Saxofonisten Klaus Fey, Eckhard Petri und Dierk Bruns, der Vibrafonist Matthias Entrup, der Trompeter Uli Beckerhoff sowie die Sängerin Susanne Hwang. Der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt 12).

Sonntag, 27. Januar, 11 Uhr:

Big-Band-Konzert der Kreismusikschule mit „Mo´Jazz & Horns“

Die Bigband der Kreismusikschule Diepholz bestreitet traditionsgemäß die Abschlussmatinee, zu der sich stets noch eine weitere Band gesellt – in diesem Jahr ist es die Gruppe „Mo´Jazz & Horns“. Der Eintritt für das Konzert im Stuhrer Rathaus ist frei.