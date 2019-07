Große Diabetespraxis in Neukrug

Neukrug - Von Luka Spahr. Gerade ist der eine Umzug vollzogen, da steht schon der nächste in den Startlöchern. Für Nina Hartmann und ihren Mann Alexander sind es derzeit wohl stressige, aber auch aufregende Tage. Vor Kurzem sind sie mit ihrem persönlichen Hab und Gut nach Groß Mackenstedt gezogen, jetzt soll die Praxis der Diabetologin folgen. Am neuen Löwenzahnweg 2 in Neukrug befindet sich voraussichtlich ab dem nächsten Jahr eine Diabetologische Schwerpunktpraxis.

Noch steht auf dem Gelände ein Rohbau. Hinter grauen Betonwänden kreischen die Kreissägen und gedämpfte Männerstimmen dringen nach außen. Alexander Hartmann fräst mit Schutzbrille und Atemschutz zusammen mit einem Kollegen Kanäle und Öffnungen in den rauen Beton. Mit seiner eigenen Firma Hartmann IT ist es selbstverständlich, dass er seine Frau bei dem Neubauprojekt unterstützt. Aktuell steht die Netzwerkverlegung auf dem Programm, damit auf den über 300 Quadratmetern Nutzfläche in der neuen Praxis auch in sekundenschnelle viele Daten verarbeitet werden können.

Das müssen sie auch. Die Patienten werden nicht weniger. Diabetes sei eine Volkskrankheit, erklärt die Diabetologin, während ihr Mann eine Pause bei der schweißtreibenden Arbeit macht. „Die Nachfrage ist da“, sagt Nina Hartmann. Ihre Patienten kommen teilweise sogar aus Bremen und Bruchhausen-Vilsen in ihre Praxis. Die hohe Nachfrage ist auch der Grund, weswegen sie ihre bisherige Gemeinschaftspraxis zusammen mit Piet Lueßen zum Jahreswechsel verlässt. „Es reichte platzmäßig nicht mehr aus.“

Damit soll nun Schluss sein. Nach über zehn Jahren an der Heiligenroder Straße 37 fährt Hartmann morgens dann nicht mehr nach Heiligenrode zur Arbeit, sondern nach Neukrug.

Schon vor einigen Jahren habe sie sich bei der Gemeinde – nachdem ein Anbau an die Gemeinschaftspraxis ausgeschlossen worden war – nach leer stehenden Gebäuden für eine neue Praxis umgeschaut. Damals noch ohne Erfolg. Dann habe sich plötzlich der Stuhrer Wirtschaftsförderer gemeldet und von der Erschließung der Grundstücke in Neukrug berichtet. Es dauerte nicht lange, bis die Entscheidung getroffen war. Im Sommer 2018 begannen die Planungen für die Diabetologische Schwerpunktpraxis. Das Konzept habe sie mit ihrem Mann, der mit seiner IT-Firma auch Arztpraxen im Alltag betreut, selbst entwickelt, so Nina Hartmann. Auf dieser Grundlage habe eine Bremer Architektin dann das Gebäude entworfen.

Dort soll im kommenden Jahr dann eine Diabetes-Behandlung nach dem neuesten medizinischen und technischen Stand angeboten werden. Der Leistungskatalog reiche über die Betreuung von Diabetes-Patienten aller Typen bis hin zur Unterstützung von Schwangeren mit der Zuckerkrankheit. Außerdem würden Schulungen und Ernährungsberatungen angeboten, erklärt die Diabetologin.

Der regelmäßige Pieks in den Finger gehört für viele Diabetiker mittlerweile eher zur Ausnahme. Heute gibt es zahlreiche Sonden, Messgeräte und Pumpen, die den Erkrankten das Leben erleichtern sollen. Auch hierauf wird die Schwerpunktpraxis spezialisiert sein, so Hartmann.

Nicht zuletzt verspricht sie eine individuelle Betreuung der Patienten. Das habe mit der Behandlung vor einigen Jahre nicht mehr viel zu tun. Diese Form der Untersuchung personalisierten Einstellung auf die Krankheit sei „jetzt in der Diabetologie möglich“.

Und wie sieht es mit dem Fachpersonal in der neuen Praxis aus? Noch recht überschaubar. Derzeit arbeitet Nina Hartmann mit drei Diabetesberaterinnen zusammen. Bevor sie ihre Gemeinschaftspraxis in Heiligenrode eröffnet hat, wurde sie an den Krankenhäusern Bremen Nord und Achim zur Diabetologin weitergebildet.

Mittlerweile kann sie diese Fortbildungen selber vornehmen und will auf diesem Wege personelle Unterstützung für ihre Praxis anheuern.

Bis zur Praxiseröffnung dauert es allerdings noch. Derzeit kann man nur erahnen, wie das Gebäude später einmal aussehen wird. In Nina und Alexander Hartmanns Köpfen scheint jedoch schon alles eingerichtet und in greifbarer Nähe zu sein, sieht man sich ihr zufriedenes Lächeln an, wenn sie auf der Baustelle umhergehen.

Personal, Technik, Angebote, das alles ist ohne Zweifel sehr wichtig für eine neue Praxis. Aber am Ende ist es vor allem eine Sache, die Nina Hartmann immer wieder betont: „Wir haben vor allem räumlich mehr Möglichkeiten.“