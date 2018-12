Gregorianik trifft Pop

The Gregorian Voices gastieren im Rahmen ihrer Wintertournee am Mittwoch, 9. Januar, in der Klosterkirche Heiligenrode. Das Konzert unter dem Titel „Gregorianic meets Pop“ beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Laut einer Mitteilung der zuständigen Musikagentur präsentieren die Sänger sowohl frühmittelalterliche gregorianische Choräle als auch Klassiker der Popmusik. Im ersten Teil des Konzertes seien es ausgefeilte Crescendo-Techniken, die in Verbindung mit vokalreicher lateinischer Sprache ein faszinierendes Hörerlebnis vermittelten. Im zweiten Teil würden The Gregorian Voices mit im gregorianischen Stil arrangierten Hits überraschen, zum Beispiel mit „Knocking on Heavens Door“, dem Filmhit „Sound of Silence“ oder „Feel“ von Robbie Williams. Karten kosten im Vorverkauf 22,90 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Sie sind erhältlich in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung, im Kirchenbüro Heiligenrode, in der Buchhandlung Klösterli, bei Papier Ehlen, im Reisecenter Kirchweyhe und beim Stuhrer Media Markt. - Foto: muhsik agentur