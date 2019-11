Ein grandioses Gesamtwerk

Kantorei, Kammer Sinfonie Bremen und Solisten präsentieren Oratorium „Paulus“ vor mehr als 400 Zuhörern

+ Die Musiker haben zusammen eine gewaltige Stimm- und Klangkraft. Foto: Uwe Goldschmidt

Kirchweyhe - Von Uwe Goldschmidt. Es ist eine faszinierende Aktualität, die das Oratorium „Paulus“ noch heute ausstrahlt, mit der immer wiederkehrenden Mahnung: „Wachet auf.“ Grund genug für Kantorin Elisabeth Geppert, das Werk Felix Mendelssohn Bartholdys (1809 bis 1847) in einer opulenten Fassung in der Felicianuskirche Weyhe am Sonntagabend aufzuführen.