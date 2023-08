Goldenes Jubiläum am Silbersee: DLRG Stuhr wird 50

Von: Rainer Jysch

Teilen

Uwe Schweers erzählt von den Anfängen der Stuhrer Ortsgruppe der DLRG vor 50 Jahren und berichtet über die vorgesehene Jubiläumsfeier am Silbersee in Stuhr. © Rainer Jysch

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurde 1913 in Leipzig gegründet, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten. 60 Jahre später, im September 1973, fand die Gründungsversammlung der Ortsgruppe Stuhr im Gasthaus zum Lindenhof in Stuhr statt.

Stuhr – „Am 12. August wollen wir den 50. Geburtstag unserer Ortsgruppe mit einem Fest am Silbersee feiern“, berichtet Uwe Schweers, seit Mitte 1987 Vorsitzender der Stuhrer Ortsgruppe. Ein Festkomitee sei bereits im vergangenen Jahr extra zu diesem Zweck gegründet worden.

Für den Bau der Autobahn A 1 waren in den 1960er-Jahren enorme Mengen an Sand erforderlich, die an der Stelle entnommen wurden, an der sich heute der viereinhalb Hektar große Silbersee befindet. Zwei Interessenten aus Bremen wollten den See eigentlich kaufen, kamen aber nicht zum Zuge, weil die Gemeinde ihr gesetzliches Vorkaufsrecht ausgeübt hatte und dafür 81 000 Mark zahlte, wie Uwe Schweers aus einer Chronik zitiert. Die Gemeinde wollte den See für einen bewachten Badebetrieb nutzen.

Einzig die Stadt Delmenhorst verfügte damals über eine DLRG-Gruppe, die den Wachdienst ab 17. Juni 1971 übernahm und am Ufer des Silbersees erstmals die DLRG-Flagge, genannt „spähender Adler“, hissen konnte. Sechs Wochen später wurde das erste Rettungsboot „Odysseus“ zu Wasser gelassen und in Dienst gestellt. Dank einer Spendensammlung unter den Campern, die sich am See angesiedelt hatten, und eines Zuschusses der Gemeinde konnte das kleine Boot angeschafft werden. In 1973 ließ die Gemeinde zudem die Rettungsstation bauen, die am 12. Mai 1973 in Betrieb genommen wurde und auch heute noch ihre Funktion erfüllt. „Im Juli desselben Jahres war leider der erste Badetote zu beklagen“, berichtet Uwe Schweers. Seinerzeit kam noch ein Stützpunkt am Hohenhorster See dazu. Dieser See wurde später zu einem Regen-Rückhaltebecken ohne Bademöglichkeit umfunktioniert.

Das durch Spenden und einen Zuschuss der Gemeinde angeschaffte erste Rettungsboot „Odysseus“ wird im Juli 1971 zu Wasser gelassen und in Dienst gestellt. Repro: Jysch © -

Aktuell zählt die Stuhrer DLRG-Ortsgruppe etwa 160 ehrenamtliche Mitglieder. Ein Großteil davon hat ein Sommerdomizil auf dem Campingplatz am See. „Früher wurden alle Kinder, die hier Schwimmen gelernt haben, automatisch Mitglied für ein Jahr im DLRG. Das ist heute nicht mehr so“, erklärt Uwe Schweers den Rückgang der Zahl um 100 Mitglieder im Vergleich zu den Anfängen des Vereins.

Das 1976 erworbene hölzerne DLRG-Vereinsheim neben der Imbiss-Gaststätte befand sich zuvor im Eigentum eines Unternehmens in Stuhrbaum. Das rund 300 Quadratmeter große „Schwedenhaus“ beinhaltet Schulungs- und Aufenthaltsräume, Küche, Schlafräume, Büro und Toiletten.

Im selben Jahr wurde eine Sprungturmanlage auf dem Silbersee mit Ein- und Dreimeterbrett angeschafft. Aufgrund haftungsrechtlicher Probleme gibt es diese Sprungmöglichkeit momentan nicht. „Viele haben das sehr bedauert“, berichtet Schweers. „Es wird aber über eine flexible Ponton-Lösung nachgedacht.“

DLRG bietet auch Schwimm- und Taucherausbilden an

Neben dem reinen Wachdienst bietet die DLRG Schwimm- und Taucherausbildungen an. Von 1977 bis 2010 erfolgte die Schwimmausbildung in einem Indoor-Schwimmbecken der Firma Cordes & Graefe in Seckenhausen. Eine Warteliste gab es damals auch schon. Augenblicklich erhalten 35 Kinder Schwimmunterricht im abgesperrten Nichtschwimmerbereich des Sees. „Wir werden mit den Anmeldungen förmlich überrannt“, berichtet Schweers. „Unser Prinzip ist: Jedes Kind erhält Einzelunterricht“, erklärt er.

Eine Notrufsäule der Björn-Steiger-Stiftung ist seit Herbst 2022 vor dem DLRG-Vereinsheim aufgestellt. Sie gewährleistet im Bedarfsfall einen unmittelbaren Hilferuf an die Rettungsleitstelle, die automatisch über den Standort informiert wird.

Mit der Überwachung des Badebetriebes am Silbersee und der Schwimmausbildung erfüllt die DLRG seit über 50 Jahren wichtige Funktionen. Mehr als 9 500 Menschen erlernten in dieser Zeit mithilfe der Stuhrer DLRG das Schwimmen.

„Die Eigenverantwortung der Badegäste können wir aber natürlich nicht ersetzen“, appelliert Uwe Schweers an die Einsicht der Besucher und an die Beachtung der Baderegeln.