Stuhr - Von Luka Spahr. Am 11. Oktober meldet sich ein Mann aus Stuhr in der Redaktion. Er sorgt sich darum, dass sein voller Name in diversen Online-Artikeln auftaucht. Soweit, so ungewöhnlich. Doch dann wird schnell klar, dass sein Anliegen einen ernsten Hintergrund hat. Er spricht von einem möglichen Identitätsdiebstahl und von einer Gefahr, die von Ablageorten für Paketdienste ausgeht.

Als der Stuhrer an einem Mittwochabend die Wohnungstür öffnet, ist die Sonne längst untergegangen. Um seine Identität zu schützen, bittet er darum, anonym bleiben zu dürfen. In diesem Artikel soll er daher Tom Gerlach heißen. Bei einem Glas Cola, einem Wasser und ein paar Keksen fängt er an zu erzählen und erinnert sich an den Tag vor einigen Monaten, als er das erste Paket erhielt. Wann genau das gewesen sei, wisse er nicht mehr. Vermutlich irgendwann im August oder September. Was aber damals schnell klar war: Die Nahrungsergänzungsmittel einer Bremer Versandapotheke hatte er nie bestellt.

Der Verdacht, seine Frau könnte sie bestellt haben, erwies sich schnell als falsch. Gerlach hielt die Sendung schließlich für einen menschlichen oder technischen Fehler. Immerhin ist er tatsächlich dort Kunde, seine Daten sind der Apotheke bekannt. Die Idee, die Eiweißpräparate einfach zu behalten und zu verkaufen, platzte, als er auf einmal den Zettel im Paket gesehen habe, so Gerlach. „Zahlbar in 14 Tagen“ stand auf einer Rechnung.

Daraufhin habe er den Kundenservice der Apotheke kontaktiert und konnte das Paket zurückschicken. „Glück im Unglück“, sagt er heute. Auf der Rechnung stand ein Betrag von fast 300 Euro. Wieso Gerlach das Paket erhalten hatte, ließ sich nicht mehr klären. „Ich habe mir nichts dabei gedacht“, gibt er zu. Zumindest so lange, bis schließlich das zweite Paket ankam.

Es sei alles ein wenig hektisch gewesen, als einige Tage später eine Zustellerin ganz nebenbei erwähnte, dass sie ein Paket für ihn zurückgehen lassen habe. Offenbar sei eine Sendung eines Herrenausstatters für ihn angekommen. Obwohl sie nicht die Stammzustellerin für die Nachbarschaft war, sei ihr das Paket schon dubios vorgekommen. Doch dann passierte etwas noch Seltsameres: Ein fremder Mann tauchte auf und tat so, als würde er aus Gerlachs Haustür kommen. Er wollte das Paket annehmen.

Die Zustellerin war schließlich so verunsichert, dass sie das Paket sicherheitshalber zurückgehen ließ. „Das kam ihr komisch vor. Zum Glück!“, sagt Gerlach heute. Als die Paketzustellerin ihm damals von dem Vorfall berichtete, schöpfte der Stuhrer noch keinen Verdacht. „Es wirkte alles so normal.“ Doch dann kam er ins Grübeln. Und dachte an einen Kriminalfall, von dem er auf der Arbeit gehört hatte.

Eine Gruppe hatte „GmbH-Mäntel“ aufgekauft – vollständig ausgegründete Unternehmen, die jedoch insolvent gegangen oder nicht mehr aktiv waren. Durch deren Bonität und einen fremden Personalausweis hatten die Betrüger Unmengen Baumaterial auf Rechnung bestellt. Als der Schwindel aufflog und die Lieferanten ihr Geld einforderten, waren die Kriminellen längst über alle Berge.

Tom Gerlach arbeitet im Compliance-Bereich. Einfach gesagt, achtet er darauf, dass sich sein Unternehmen an alle gesetzlichen Vorgaben hält. Er sucht nach möglichen Schwachstellen und versucht, diese zu beseitigen, ehe ein Mitarbeiter versehentlich in die Falle tappt. „Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen sensibel dafür“, sagt Gerlach. Und deswegen dachte er auch immer wieder über die zwei Sendungen nach, bis er schließlich einen Verdacht hatte: Er ist Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden.

Gerlachs Vermutung: Jemand wollte das Paket abfangen und die Ware behalten, ohne die Rechnung zu bezahlen. Kurz darauf würden Mahnungen und Zahlungsaufforderungen rausgeschickt – an ihn.

Das Einzige, was den Stuhrer am Ende vor solchen Zahlungsaufforderungen bewahrt haben dürfte, war das Glück, dass die Pakete nicht zugestellt wurden. „Ich bin heilfroh, dass mir das erspart geblieben ist“, sagt Gerlach.

Als er schließlich weiter über die Sendungen nachdachte, fiel ihm auf einmal eine weitere Schwachstelle auf: Ablageorte. „Das ist rechtlich so wie selber angenommen“, so Gerlach. Pakete abzulehnen, weil man sie nicht bestelllt hat, ist dann nicht mehr möglich. „Diese Abstellvereinbarung liegt mir ein wenig auf dem Magen“, gibt er zu. Er habe schon überlegt, die Abstellgenehmigung zu widerrufen.

Die Frage, ob er jetzt weniger im Internet bestelle, beantwortet Gerlach nicht direkt. Stattdessen steht er auf, geht in die Küche und kommt mit einem gelben Abholschein zurück: Eine Buchsendung wurde an seinem Ablageort hinterlegt. „Nein, tatsächlich nicht“, antwortet Gerlach und lacht. Seit dem Paket des Herrenausstatters habe er auch keine weiteren dubiosen Lieferungen mehr erhalten.

Und wie ging er damals mit seinem Verdacht um? Zur Polizei sei er nicht gegangen, so der Stuhrer. „Ich würde es machen, wenn ich wüsste, dass nicht ein maschinelles Antwortschreiben zurückkommt.“ Er sehe wenig Aussicht auf Erfolg bei einer Klage. Denn es bleibe ein riesiges Problem: Wie kann er seinen Verdacht beweisen?

Durch die Vorfälle sei er jedoch neu motiviert worden, auf seine persönlichen Daten zu achten, so Gerlach. Empfangene Briefumschläge schreddere er jetzt wieder, damit niemand seine Adresse im Altpapier finden kann. Im Internet finde man sowieso wenig über ihn, so Gerlach.

Was am Ende dieser Erfahrungen bei Tom Gerlach bleibt, ist vielleicht vor allem Ernüchterung. „Schade, dass heute alles so durchdacht werden muss“, sagt er. Am meisten ärgere ihn, dass durch solche Sachen das Vertrauen der Menschen untereinander verloren gehe und einem „Grund-Misstrauen“ weiche.