Gleich mehrere Premieren beim Schützenfest

Melchiorshausen - Von Heiner Büntemeyer. Marc Koppisch ist neuer Melchiorshauser Schützenkönig. Nachdem er vor zwei Jahren schon einmal beim Königsschießen den dritten Platz belegt und an der Kette geschnuppert hatte, zielte er am Samstag noch genauer – und traf ins Schwarze. Vizekönig wurde Peter Morlo vor Stefan Rummler.

Damit stand fest: Im Schützenverein Melchiorshausen sind in diesem Jahr alle Posten besetzt. Das ist leider nicht mehr in allen Schützenvereinen selbstverständlich. Und es wurde in diesem Jahr sogar noch ein weiterer König in die Runde aufgenommen, denn erstmals wurde ein Dorfkönig ermittelt. Diesen Titel sicherte sich Hans-Jürgen Eggers vor Tanja Weiß-Schmidt und Herwig Sündermann.

Eine Premiere gab es auch bei den Altersschützen, deren Königstitel bisher stets den etwas älteren Schützen vorbehalten waren. In diesem Jahr fasste sich Lotte Bischoff ein Herz: Sie trat an, zeigte den Herren, dass auch die Melchiorshauser Damen schießen können und wurde vor Dieter Höft und Werner Hinners Alterskönigin 2019.

Den Titel der Damenkönigin errang Sonja Hecker vor Birgit Friemel und Rebekka Rottmann. Adjutantin wurde Helke Meyer, Niklas Kruse ist neuer Jugendkönig, und Kaja Kruse sicherte sich den Königstitel in der Schülerklasse.

Während auf dem Balkon noch die neuen Majestäten proklamiert wurden, räumten fleißige Helfer im Saal die Tische und Stühle für den Königsball auf und ließen ausreichend Platz für die Tanzfläche. Am Nachmittag war die Halle noch Schauplatz eines abwechslungsreichen Programms gewesen. Dort hatten die Chorwürmer der Leester Marienkirche unter der Leitung von Sören Tesch fröhliche Lieder gesungen. Anschließend lösten die Nappydancers vom TSV Melchiorshausen den Chor ab und tanzten, bis eine große Gruppe dicke, violette Gummibälle auf den Saal schleppte. Drums Alive nennt sich diese Gruppe des Sportvereins, die in mitreißendem Rhythmus mit Drumsticks auf die Bälle einschlug und eine tolle Choreografie zeigte. Die Begeisterung der Akteure übertrug sich sofort auf die Besucher.

Bevor am Abend die neuen Majestäten vorgestellt wurden, verabschiedete Vorsitzender Frank Drewes die Könige des vorigen Jahres und bedankte sich unter dem Beifall der Mitglieder bei ihnen. Sein Dank galt auch dem Viererteam, das in den vergangenen Wochen für eine neue Einteilung der Schützenhalle gesorgt hatte. Anschließend begrüßte Walter Huntemann, Präsident des Schützenkreises Niedersachsen-Weyhe, alle Anwesenden. Er freute sich, „dass die Halle ein neues Gesicht bekommen hat“ und gratulierte Drewes zu dem engagierten Vorstandsteam.