Glasfaser-Ausbau für vier Gewerbegebiete perfekt

Stuhr - Von Andreas Hapke. Eine frohe Botschaft hatte Marcus Klein, Bereichsleiter Geschäftskundenvertrieb der Deutschen Glasfaser, am Mittwoch für die Unternehmer in vier Stuhrer Gewerbegebieten parat: Ihr beantragter Anschluss an das Glasfasernetz ist perfekt. Grünes Licht gibt es auch für die Betriebe in Dreye Ost und West.

Bereits im Spätsommer sollen die Firmen in Stuhrbaum, Brinkum Mitte sowie Groß Mackenstedt Nord und Süd mit Geschwindigkeiten von 200 bis 1 000 Mbit auf der Datenautobahn unterwegs sein, je nach Vertragsabschluss.

Bis Ende März, so die Voraussetzung für den Ausbau, hätten sich pro Gewerbegebiet 40 Prozent der Firmen für das Infrastrukturprojekt zeichnen müssen. „Über alle vier Gewerbegebiete hinweg“ sei diese Quote erreicht worden, berichtet Klein. Besonders in den vergangenen zehn Tagen habe die Deutsche Glasfaser zahlreiche Verträge abgeschlossen. Das Thema habe eine große Dynamik bekommen, auch in Seckenhausen, Varrel, Moordeich sowie Brinkum Nord und Süd zu. „Wir gehen davon aus, dass wir auch für diese Gewerbegebiete eine Baufreigabe bekommen. Es sieht sehr gut aus, wir stehen kurz vor dem Abschluss“, sagt Klein. Sollte das gelingen, würde Stuhr bundesweit in die Top Ten aufsteigen, was die Größe der von der Deutschen Glasfaser erschlossenen Gewerbefläche betrifft. Noch bis Ende März können die Unternehmen Verträge zu Sonderkonditionen abschließen.

Erst vor drei Wochen hatte Klein einen Vertrag mit der Gemeinde unterschrieben, der im Erfolgsfall den Ausbau, den Betrieb und die Betriebsführung des Netzes über die nächsten Jahrzehnte hinweg regelt. Da hieß es noch, dass die Deutsche Glasfaser erst Ende April mitteilen wolle, ob es das Projekt in Stuhr umsetzt. Nun verkündet Klein, dass zu diesem Zeitpunkt schon die Bagger rollen. Die Umsetzung dauere „maximal drei, vier Monate. Wir wollen das bautechnisch mit Dreye koodinieren“.

Erfahrungsgemäß würden sich noch Firmen für einen Anschluss entscheiden, wenn die Bauarbeiten in ihrer Straße beginnen.

„Was wir viele Jahre gehofft haben, passiert jetzt“ sagt Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. „Für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass die Infrastruktur in die Gewerbegebiete kommt. Dadurch erhalten wir eine bessere Standortqualität. Das ist gut für jetzt, für morgen, für die Zukunft.“