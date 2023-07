Glasfaser-Ausbau stockt in Teilen Stuhrs

Von: Edgar Haab

Der Glasfaser-Ausbau stockt in Teilen Stuhrs. Einige Hausanschlüsse können erst mit mehrmonatiger Verzögerung erfolgen, wie die GVG Glasfaser erklärt. © Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa

Die Verärgerung über den stockenden Glasfaser-Ausbau in Teilen der Gemeinde Stuhr wächst. In den sozialen Medien machen Bürger ihrem Unmut nun vermehrt Luft. Einige würden bereits seit Monaten auf ihren Glasfaser-Anschluss warten. Während sich der Landkreis Diepholz in seinen Zuständigkeitsbereichen auf der Zielgeraden befindet, hakt es bei der GVG Glasfaser.

Stuhr – Ende November vergangenen Jahres habe die GVG Glasfaser mit den Ausbauarbeiten für den „ausschließlich aus eigenwirtschaftlichen Mitteln entstehenden Teil des Glasfasernetzes“ in Stuhr begonnen. „Zu diesem Zeitpunkt sind wir von einem vollständigen Abschluss der Arbeiten an diesem Netz bis zur Mitte des kommenden Jahres sowie der Fertigstellung der ersten Anschlüsse bis zur Mitte dieses Jahres ausgegangen. Voraussichtlich werden wir die Arbeiten nach heutigem Kenntnisstand im Laufe des nächsten Jahres in sämtlichen Ortsteilen Stuhrs abschließen können“, erklärt Johannes Pöhle, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der GVG Glasfaser, auf Anfrage der Kreiszeitung.

Die ersten Anschlüsse würden innerhalb der nächsten Monate an das Netz angeschlossen. Somit sei es laut Pöhle möglich, dass die Ausbauarbeiten bis zu mehrere Monate länger als ursprünglich geplant andauern können. Hierfür gebe es laut dem Sprecher zwei Hauptgründe: Einerseits seien die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie, die mit Lieferengpässen einhergingen, noch bis in dieses Jahr zu spüren.

Mangelhafte Tiefbauarbeiten verzögern das Vorankommen

„Dies verzögert immer wieder die Arbeiten am neu entstehenden Netz“, teilt Johannes Pöhle mit. „Andererseits haben wir im Rahmen unserer engmaschigen Baukontrollen festgestellt, dass die vor Ort verrichteten Tiefbauarbeiten nicht immer unseren Vorgaben entsprachen. Die in der Folge notwendig gewordenen Ausbesserungsmaßnahmen und Mängelbeseitigungen haben wiederum das Vorankommen verzögert“, so der Pressesprecher.

Damit der von der GVG selbst gesteckte Zeitplan zu großen Teilen eingehalten werden kann, erhält der bislang in Stuhr agierende Tiefbauer zeitnah Unterstützung von einem weiteren auf den Glasfaser-Ausbau spezialisierten Unternehmen. Mit der Firma habe die GVG Glasfaser in anderen Ausbaugebieten bereits gute Erfahrungen gemacht und könne auf eine „sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken“, so Pöhle.

Einen detaillierten Bauzeitplan für die einzelnen Ortsteile Stuhrs wolle Johannes Pöhle zum aktuellen Zeitpunkt nicht liefern. Hierbei handele es sich um eine „unternehmensinterne Entscheidung“.

Landkreis hat Ausbau fast abgeschlossen

Fast abgeschlossen seien hingegen die Glasfaser-Arbeiten in Stuhr, die sich im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Diepholz befinden. Die Gemeinde fällt unter das Baulos 24, und dieses sei fertiggestellt, sagt Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine. Er erklärt im Gespräch mit der Kreiszeitung, dass lediglich Restarbeiten in einigen wenigen Straßen in Stuhr anstehen würden. An zwölf Straßen seien die Anschlüsse noch nicht fertig. Konkret: drei am Rilkeweg, zwei Am Weidufer und jeweils ein Anschluss am Bruchweg, Zollstraße, Delmenhorster Straße, Auf dem Berge, Am großen Heerweg sowie an der Straße Heidkämpe. Bei der Abnahme der Glasfaser-Anschlüsse habe es Mängel gegeben. „Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Diese Mängel werden nun abgearbeitet, sodass wir in Stuhr spätestens Mitte August alle Anschlüsse fertiggestellt haben dürften“, sagte Jens-Hermann Kleine.

Anwohner müssten laut dem Ersten Kreisrat zwischen dem Bau des Netzes, wofür der Landkreis in Teilen Stuhrs federführend ist, und dem „Licht auf der Leitung“, also dem Aktivieren des Glasfaser-Anschlusses, unterscheiden. „Den passiven Teil übernimmt der Landkreis. Den aktiven Teil muss der Pächter übernehmen. In diesem Fall ist das die GVG Glasfaser“, sagt Kleine.

Gemeindeverwaltung hat keinen rechtlichen Einfluss auf den Ausbau

Dass die Gemeindeverwaltung beim Ausbau des Glasfasernetzes keinen rechtlichen Einfluss hat, erklärt Bettina Scharrelmann, Erste Gemeinderätin Stuhrs, im Gespräch mit der Kreiszeitung. Dennoch könne sie sagen, dass der Ausbau in den „Weißen Flecken“ (Gebiete, in denen die Übertragungsrate unter 30 Mbit/s lag) abgeschlossen ist. „Aus den ,Schwarzen Flecken‘ erreichen uns hingegen immer wieder Beschwerden.“ In diesen Bereichen sei die GVG Glasfaser zuständig.