Zwei Glätteunfälle auf der A1 - vier Verletzte

Fahrzeuge geraten ins Schleudern

Stuhr - Zwei Glätteunfälle ereigneten sich am Mittwochvormittag auf der Autobahn 1. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt , teilt die Polizei mit

Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg geriet ein 36-Jähriger während eines Hagelschauers mit seinem Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug aus Dänemark kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Die Beifahrer, zwei Frauen im Alter von 27 und 29 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 54 und 58 Jahren, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Zu einem zweiten Glätteunfall kam es in entgegengesetzter Fahrtrichtung zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr. Ein 26-Jähriger aus Bremen geriet nach einem Hagelschauer auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Er geriet mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke - verletzte sich jedoch bei dem Aufprall nicht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Sturmtief „Alex“ führt zu Glätteunfällen

Ebenfalls auf der Autobahn 1 kam es Mittwoch gegen 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen gleich zu mehreren Unfällen. Etwa zur selben Zeit ereigneten sich auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode vier Unfälle. Im Landkreis Rotenburg gab es, ebenfalls auf der A1, sechs Unfälle mit drei leicht und einer schwer verletzten Person.

