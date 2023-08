So gehts zur Eisernen Hochzeit

+ © Repro: Sigi Schritt Werner Penning bewahrt dieses Bild in der Geldbörse auf. © Repro: Sigi Schritt

Giesela und Werner Penning feiern ihre Eiserne Hochzeit im Stuhrer Ortsteil Fahrenhorst.

Werner Penning bewahrt dieses eine Foto, dessen Seiten hier und da schon ein bisschen eingerissen sind, in seiner Brieftasche auf. „Wir haben nicht viele Fotos von der Zeit, als wir geheiratet haben.“ Umso mehr liebt er den Abzug, auf dem er seine Frau umarmt und sie ihn. Die Liebe zwischen den beiden brennt offenbar immer noch: Nun feiert das Paar seine Eiserne Hochzeit.

1958 hatte das Paar geheiratet, aber nicht in Stuhr oder in der Region, sondern in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeit hatte sie aus Niedersachsen an den Niederrhein in die Nähe von Duisburg verschlagen.

Eigentlich wollte Werner Penning wie sein Vater Schuhmacher und Sattler werden. Doch für den 1934 in Diepholz geborenen Werner Penning stand nach der Schule zunächst eine Tätigkeit als Hilfskraft auf einem Bauernhof auf dem Programm. „Nach dem Krieg war die Arbeitslosigkeit hoch, da war es gut, einen Job zu haben“, erklärt er. Werner Penning kümmerte sich um das Vieh und half in der Landwirtschaft. Felder mussten bestellt werden. „Der Bauer hatte 70 Morgen Land.“ Ein Morgen war die Ackerfläche, die ein Bauer mit Pferd und Pflug an einem Vormittag bearbeiten konnte. Als der Sohn den Hof übernahm und sich einen Traktor kaufte, brauchte er keinen Knecht mehr. Werner Penning hörte, dass die Zechen im Nachbarbundesland Arbeiter suchten. Er meldete sich als Kumpel und wurde Diesellokführer unter Tage. „Mit meiner Lok konnte man mit vier Gängen vorwärts und rückwärts fahren.“ Er begann in einer Zeit, als die Loren in manchen Stollen noch von Pferden gezogen wurden. Als Werner Penning eine Lore über den Fuß rollte, musste er ins Krankenhaus. In der Reha machte er Spaziergänge und traf vor einem Blumenladen seine spätere Frau Giesela. Sie war mit ihrer Familie aus Nordheim bei Göttingen ebenfalls in die Nähe von Schacht Walsum gezogen. Ihr Vater war Schrankenwärter in Nordheim. Doch das Geld fehlte an allen Ecken und Enden. So wurde auch der Vater Kumpel unter Tage.

1957 verlobten sich Giesela und Werner Penning. Sie trafen sich alle 14 Tage. Im Kino sahen sie sich Filme an. Ein beliebter Kassenschlager war: Ferien auf dem Immhof.

Das Paar heiratete. Wegen seiner Gehbehinderung suchte sich Werner Penning einen neuen Beruf: Er wurde Bauhelfer bei einer Firma für Brückenbau an der Autobahn.

Um mehr Zeit für die Familie zu haben, zog Werner Penning nach Stuhr. Dann sei man auch näher an der eigenen Familie aus Diepholz. Der Plan: Ein Jahr am Silbersee campen, Arbeit und Wohnung suchen. Wenn das nicht klappt, geht’s in den Harz. Wohnung und Arbeit fanden sie: erst in Harpstedt, und schließlich ein Grundstück an der Hauptstraße in Fahrenhorst. Damals war noch Leben im Dorf: Lebensmittelladen, Post, Sparkasse, Bäckerei, Kneipe mit Kegelbahn. „Das ist mittlerweile alles weg“, bedauert Werner Penning.

Dreimal in ihrem Leben waren die Eltern zweier längst erwachsener Kinder außerhalb Deutschlands: im Urlaub auf Lanzarote. Einen Wunsch hat das Ehepaar, das Holzelefanten sammelt. „Wir würden diese Tiere gerne einmal in freier Wildbahn sehen.“

