Es gibt Suppe – auch ohne Spendentopf

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Mit knapp 30 000 Euro kann man eine Menge Suppe kochen. So viel Geld haben Menschen aus Stuhr und Umgebung in den vergangenen neun Jahren für die Suppenküche in Sigulda (Lettland) gespendet, die Bedürftige zweimal wöchentlich mit einer wärmenden Mahlzeit versorgt. In diesem Jahr blieb der gewohnte Spendenaufruf des Förderkreises Stuhr-Sigulda für das soziale Projekt aus. Nicht, weil es keine Armut mehr in Sigulda gibt. Die lettischen Winter sind hart, und nach wie vor haben manche Menschen kaum etwas zu essen. Doch die Suppenküche ist nicht mehr auf finanzielle Hilfe aus Stuhr angewiesen.

Laut Edgar Wöltje vom Förderkreis bedankt sich die Stadt Sigulda für die großzügige Unterstützung in den zurückliegenden Jahren. „Es wäre dieses Jahr das zehnte Mal gewesen“, sagt Wöltje. Über die Zeit ist die Spendenbereitschaft konstant geblieben. 3 000 bis 4 000 Euro sind jedes Mal zusammengekommen.

Einige Menschen haben jedes Jahr gespendet und auch in diesem Jahr Geld an den Förderkreis überwiesen – auch wenn dieser gar keinen Spendenaufruf gestartet hat. Der Förderkreis und die Stadt Sigulda überlegen derzeit gemeinsam, ob es andere Projekte gibt, die Stuhrer mit ihren Spenden anstatt der Suppenküche unterstützen könnten. Denkbar wäre zum Beispiel, Waisenkindern zu helfen. Der Förderkreis will mit denjenigen, die bereits gespendet haben, aber noch Kontakt aufnehmen.

Ziel der länderübergreifenden Partnerschaft war es immer, auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Insofern freuen sich die Mitglieder des Förderkreises, dass Sigulda das Projekt Suppenküche nun auch ohne Hilfe aus Stuhr stemmen kann. „Es ist eine gute Entwicklung“, meint Edgar Wöltje. Die Wirtschaft in Lettland komme langsam in Schwung. Doch die Schere zwischen Arm und Reich sei weit geöffnet.

Hinzu kommt, dass viele Produkte des alltäglichen Lebens in den lettischen Supermärkten viel teurer sind als in Deutschland. Wöltje erzählt, dass sich die Mitglieder des Förderkreises aus Sigulda bei ihren Besuchen in Stuhr vor ihre Abreise gerne mit Kaffee und Waschmittel eindecken.

Auch beim Stuhrer Weihnachtsmarkt am Wochenende war eine kleine Delegation aus Lettland zu Gast. Rund 1 800 Kilometer sind sie aus Sigulda mit einem kleinen Bus angereist, Zwischenübernachtung in Polen inklusive. Ihr Stand auf dem Weihnachtsmarkt war sehr gut frequentiert. Dort boten sie unter anderem Mützen, Handschuhe, Bernstein-Schmuck, Kekse, Brot und andere Waren an – natürlich alles lettischen Ursprungs.

Dass es keine Spendenaktion für die Suppenküche mehr gibt, tut der Partnerschaft also keinen Abbruch. Weitere gegenseitige Besuche sind geplant. Für 2020 will der Förderkreis zum Beispiel eine Fahrt in die lettische Region Kurland organisieren. „Wir versuchen, uns darauf zu konzentrieren, den Austausch zwischen den Menschen herzustellen“, so Edgar Wöltje. Denn längst seien aus Partnern Freunde geworden.