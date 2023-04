Gewerbemarkt in Stuhr-Brinkum: Aufbau nimmt Formen an

+ © Andreas Hapke Marktmeister Jürgen Schmidt inspiziert das Gelände an der Bassumer Straße. © Andreas Hapke

Der Aufbau des 15. Frühjahrs- und Gewerbemarkts nimmt Formen an. Die drei Zelte mit einer Ausstellungsfläche von insgesamt 2 400 Quadratmetern stehen. Die dreitägige Schau beginnt am Freitag, 14. April, um 14 Uhr. Unterdessen hat Jürgen Schmidt seinen endgültigen Rücktritt als Marktmeister angekündigt.

Brinkum – Mit dem Aufbau der Zelte am Dienstag und Mittwoch ist für alle Bewohner aus Stuhr und Umgebung sichtbar geworden: Der 15. Frühjahrs- und Gewerbemarkt auf dem Festplatz an der Bassumer Straße steht kurz bevor. Das „Schaufenster für Stuhr und umzu“ öffnet von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. April, seine Pforten. Einlass ist am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

800 Quadratmeter weniger Ausstellungsfläche

Jürgen Schmidt, der neben Arne Budelmann als Marktmeister der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) fungiert, lässt seinen Blick durch eines der drei leeren Zelte schweifen und sagt: „Drinnen ist alles ausgebucht. Nur auf dem Außengelände könnten wir noch den einen oder anderen Aussteller unterbringen.“ Mit 80 Beschickern in und 15 vor den Zelten „kommen wir an die 100 ran“, sagt Schmidt. Vor vier Jahren – wegen Corona fiel die Schau 2022 aus – seien es fast 140 Teilnehmer gewesen.

Weil abzusehen war, dass diese Resonanz nach Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen nicht zu erreichen sein würde, hat die Big die räumlichen Kapazitäten zurückgefahren. Mit einer Zeltfläche von 2 400 Quadratmetern stehen den Ausstellern diesmal 800 Quadratmeter weniger zu Verfügung. In Stein gemeißelt ist das laut Schmidt nicht. „Wir planen jedes Mal neu.“

+ Aufbau am Mittwoch: Das Unternehmen Mahlstedt zieht die Zelte auf dem Festplatz an der Bassumer Straße hoch. © Andreas Hapke

Der Eingang befindet sich nun an der Stirnseite, das Cateringzelt aus Richtung Bassumer Straße gesehen links daneben. Weitere Änderung: Die Gebühren pro Quadratmeter sind von 35 auf 38 Euro für einen Stand im Zelt, von 11 auf 13 Euro für eine Fläche auf dem Außengelände gestiegen.

Zwischen 12 000 und 15 000 Gäste haben bei der letzten Schau 2019 den Weg aufs Festgelände gefunden. „Wir können das nur schätzen“, sagt Schmidt. „Wenn wir diese Zahl wieder erreichen, sind wir zufrieden.“ Die Big sei froh, dass der Markt überhaupt wieder stattfinden könne.

Bis dahin ist noch einiges zu tun. Die Feuerlöscher müssen verteilt, die Hinweisschilder für die Notausgänge angebracht sowie Strom- und Wasserleitungen verlegt werden. Schmidt selbst wird den Besen in die Hand nehmen und die Zelte ausfegen. Grund: „Die für die Reinigung verpflichtete Firma hat abgesagt.“

Aufbau der Stände ab Donnerstag

Der Teppich kommt am Dienstag nächster Woche und wird bis Mittwoch ausgerollt. Alles neue Auslegware. Grau für die Stände, Rot für die Gänge. Schmidt hatte es andersherum vorgeschlagen, „weil der Dreck auf grauem Boden nicht so auffällt, doch die Aussteller haben sich dagegen ausgesprochen. Wir könnten es uns mit einer einzigen Farbe einfacher machen, aber das wäre zu trist.“

Nachdem die Markierungen für die Standflächen auf dem Teppich angebracht sind, können die Aussteller mit dem Aufbau beginnen. Dafür haben sie genau eineinhalb Tage Zeit, den kompletten Donnerstag und den Freitagvormittag bis kurz vor Eröffnung der Schau. „In Ausnahmefällen können Firmen auch Mittwochabend starten, etwa Ein- oder Zwei-Mann-Betriebe, die es sonst nicht hinbekommen“, sagt Schmidt.

+ Hereinspaziert ins Cateringzelt, das einen neuen Standort gefunden hat. © Andreas Hapke

Auch auf dem Außengelände werden die einzelnen Flächen mit Pflöcken markiert. Dort sind unter anderem die Autohäuser Holtorf und Rathkamp untergebracht, ebenso die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen, die AWG, Wohnmobile, Gabelstapler, der Verein Kickers for Help, ein Kinderkarussell sowie Wagen mit Getränken und Verpflegung.

Schmidt bittet die Autofahrer, die Stellplätze neben der Schützenhalle (Discgolf-Anlage) oder an der KGS Brinkum zu nutzen. „Und bitte nicht die fünf Behindertenparkplätze belegen, die sich in Eingangsnähe befinden.“

Wegen des Baus des Hallenbads wird die 15. Schau vermutlich auch die letzte an der Bassumer Straße sein. Wohin genau die Veranstaltung umzieht, steht noch nicht fest. Den Standort des Osterfeuers am Brunnenweg etwa sieht Schmidt skeptisch. „Dort ist es ziemlich hügelig, das wird problematisch mit dem Aufbau. Und wir haben an der Bassumer Straße alles, was wir brauchen: eine schöne Fläche, die bereits eingezäunt ist, die Schützenhalle für Toiletten, die Anschlüsse. Am Brunnenweg müsste man alles neu schaffen.“

Fest steht, dass dies die letzte Schau mit Jürgen Schmidt als Marktmeister sein soll. Seit 2007 ist er in dieser Funktion tätig, bei den vier Veranstaltungen zuvor hatte er Heinz Wassmann unter die Arme gegriffen. „In drei Jahren bin ich 77 Jahre alt, das brauche ich nicht mehr“, sagt Schmidt. Schon 2019 sollte sein letzter Markt sein – weshalb jetzt viele über seine Ankündigung lachen würden, allen voran seine Frau. „Doch diesmal“, betont Schmidt, „ist es definitiv so.“