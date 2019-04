Stuhr - Von Angelika Kratz. Frisch aufgebrüht duftete der Kaffee am Sonntagnachmittag im Stuhrer Rathaus, bevor das Bremer Kaffeehaus-Orchester zur Freude der zahlreichen Besucher sein Versprechen „Frisch aufgeblüht“ erfüllte. Einmal mehr wehte die gute Laune mit den fünf charmanten Frackträgern des Orchesters durch die Räume und vertrieb tatsächlich alle Regenwolken zum Konzertbeginn.

Perfektes Timing also. Mit herzlichem Applaus hieß das Publikum Constantin Dorsch (Violine), Klaus Fischer (Flöten, Klarinette, Saxofon und Moderation), Johannes Grundhoff (Klavier), Anselm Hauke (Kontrabass) und Gero John (Violoncello) willkommen. Mit dem Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauß startete das zweistündige Programm. Die Vögel trillerten um die Wette mit der Querflöte und malerisch fiel die graue Haarsträhne dem Cellisten ins Gesicht. Es passte wie stets alles, und das nette Grinsen der Musiker bestätigte den Spaßfaktor auch auf der Bühne.

Rasant ging es mit dem Ungarischen Tanz Nr. 6 von Johannes Brahms weiter, gefolgt vom „Mood Indigo“ von Duke Ellington. Nicht so ganz trauen durfte das Publikum dem Moderator Klaus Fischer. Mit hintergründigem Augenzwinkern und voller Charme interpretierte er seine Versionen der jeweiligen Programmpunkte. Wahr oder nicht wahr war aber einfach egal, der Funke sprang über, und besonders die Damenwelt übte sich im sanften Mitwippen. Ob Walzer Nr. 2 von Dmitri Schostakowitsch oder einem „I Want to Hold Your Hand“ der Beatles, die gewagte Mischung aus Alt und Neu bis hin zur Fußball-Polka von Gustav Maria Bachstelz machte den Reiz des Zuhörens aus. Wie im Flug war die erste Hälfte des Nachmittages vorbei, und auch bei der zweiten sollte die Uhr viel zu schnell laufen.

Da lauschte das Publikum mal Giuseppe Verdi und einem Ausschnitt aus „Rigoletto“, bevor es weiter zu „Don‘t get around much anymore“ von Duke Ellington und den Kirschblüten nach Japan ging. „Ne me quitte pas“, zu Deutsch „Verlass mich nicht“, von Jacques Brel deutete schon viel zu sehr auf das kommende Ende hin. Das beschlossen die Musiker mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Rondo alla turca“ und einem wunderschönen „Milord von Marguerite Monnot“ nicht ohne die nötigen Zugaben.

Bei dem Titel „Bei mir bist du schön“ brillierten noch einmal Geige und Klarinette, wobei passend zum Titel des Konzertes „frisch aufgeblüht“ stets auch Klavier, Kontrabass und Violoncello ihre hinreißenden Solopartien erlebten.

Schöner hätte der letzte Aprilsonntagnachmittag nicht sein können.