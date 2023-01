+ © Andreas Hapke Das Parkverbotsschild an der Zufahrt zum Parkplatz des Bremer Tors verheißt Gutes: Der Baustart für die neuen Haltestellen steht unmittelbar bevor. © Andreas Hapke

Die Gestaltung des Brinkumer Ortskerns tritt in die nächste Phase. Parkverbotsschilder an beiden Zufahrten zum Parkplatz des Restaurants Bremer Tor künden davon, dass der Bau der neuen Bushaltestellen unmittelbar bevorsteht.

Brinkum – Ab kommenden Montag, 16. Januar, fallen diese Stellflächen weg. Die Verlegung der Busstation vom Zob hin zur Syker Straße/Bassumer Straße ist die Voraussetzung dafür, dass im Ortskern die Arbeiten für das Projekt der Specht-Gruppe starten können.

Wie Gemeindepressesprecher Frank Meierdiercks auf Nachfrage bestätigt, wird am Montag die Baustelle eingerichtet, um mit den Erdarbeiten zu beginnen. Darüber hinaus werden die auf dem Parkplatz befindlichen Garagen abgerissen. Ende Januar sollen die Entwässerungsarbeiten starten.

Für den Betrieb des Bremer Tors halten sich die damit verbundenen Einschränkungen in Grenzen, zumal das Restaurant zum 31. März endgültig schließt (wir berichteten). Bis einschließlich 11. März gibt es zwar noch Termine für Kohlfahrten, und auch eine große Abschiedsparty steht für Samstag, 18. März, im Kalender. Doch „zu Kohlfahrten reisen die Leute eh ohne Auto an“, sagt Chefin Sabine Gefken. Und für andere Gesellschaften und Veranstaltungen würden die Parkplätze entlang der Syker Straße oder am Zob reichen. Der Hotelbetrieb ist längst eingestellt.

+ Auf ihrer Fahrt nach Bremen hält die Linie 101 noch am Zob. Mit der Fertigstellung der neuen Busstation fällt diese Haltestelle künftig weg. © -

Einen weiteren Schritt auf dem Weg zum neuen Brinkumer Ortskern bedeutet der städtebauliche Vertrag, den die Gemeinde mit der Specht Projektgesellschaft abschließt. Dessen Unterzeichnung steht ebenfalls unmittelbar bevor. Vorab beraten die Politiker des Ausschusses für Bauen und Ortsentwicklung am Donnerstag, 19. Januar, über die Inhalte des Entwurfs. Danach wandert das Dokument noch in den Verwaltungsausschuss und in den Gemeinderat, der am 25. Januar die endgültige Entscheidung darüber fällt.

In dem städtebaulichen Vertrag verpflichten sich die Gemeinde und Specht, den Brinkumer Ortskern „gemeinsam zu entwickeln und ein differenziertes, urbanes Quartier mit einer gemischten Nutzungsstruktur, einschließlich der Erstellung eines Hotels“, entstehen zu lassen. „Die Parteien sind an einer zügigen Umsetzung des Projekts ,Ortskernentwicklung Brinkum’ interessiert“, heißt es weiter. Sie streben an, die einzelnen Schritte „durch eine enge, vorrangig auch auf eine zeitliche Optimierung ausgerichtete Zusammenarbeit zu sichern“.

Alles ist bis ins Detail geregelt

Der Gemeinde dient der Kontrakt dazu, ihre gestalterischen Ansprüche geltend zu machen, während Vorhabenträger Specht einen rechtssicheren Rahmen für die Umsetzung seiner Planungen erhält. Deshalb ist alles bis ins letzte Detail geregelt – etwa die kleinteilige Nutzungsstruktur zur Versorgung der Gemeinde.

Demnach sind in den Häusern 1 und 2 entlang des Marktplatzes schwerpunktmäßig Gastronomie beziehungsweise Cafés sowie gegebenenfalls ein Biomarkt und attraktiver Einzelhandel vorgesehen. Haus 3 ist als Senioreneinrichtung mit Cafeteria, Sanitätshaus oder Drogeriemarkt, Podologiepraxis oder ähnlichem sowie mit Friseur und/oder Blumenladen geplant. Haus 4 dient als Hotel mit Veranstaltungssaal.

Festgeschrieben ist in dem 20-seitigen Dokument auch, dass 15 Prozent des Wohnraums für preisgedämpfte Wohnungen zur Verfügung stehen müssen. Die Miete darf nicht mehr als 8,50 Euro pro Quadratmeter betragen. Die Miete für die Gewerbeflächen soll „in der Regel“ für die ersten fünf Jahre maximal 10 bis 13 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche (netto) nicht überschreiten.

Ausführung und Kosten der Erschließung sind beim Projektträger angesiedelt

Schwarz auf weiß sind zudem die Anzahl der Pflegeplätze (82), der Stellplätze (zwei pro genehmigter Wohneinheit) sowie der Gebäudeenergiestandard (KfW-55) festgehalten. 30 der Stellplätze für die Wohnungen sollen in einer Tiefgarage untergebracht werden. Im öffentlichen Raum ist eine Ladevorrichtung mit zwei Parkplätzen für Elektroautos vorgesehen. Wie viele Stellplätze in der Tiefgarage „mit baulichen Vorkehrungen für eine elektrische Ladevorrichtung“ ausgerüstet werden und wie viele Parkplätze insgesamt auf Carsharing entfallen, ist den Vereinbarungen noch hinzuzufügen.

Lediglich der Verkauf und die Erschließung der Flächen im Bereich des künftigen Bebauungsplans werden noch in separaten Verträgen geregelt. Ausführung und Kosten der Erschließung sind beim Projektträger angesiedelt.

Der städtebauliche Vertrag stellt die Grundlage für den noch zu erarbeitenden Bebauungsplan dar. Wenn der in Kraft tritt, hat Specht noch 30 Monate Zeit, das Vorhaben „abnahmereif fertigzustellen“. Auch das ist in dem Kontrakt geregelt – ebenso wie Vertragsstrafen und Kündigungsgründe. Doch dazu muss es ja nicht kommen. Vielmehr gehen die Gemeinde und Specht von einem „Realisierungszeitraum bis längstens Ende 2025“ aus.