Gesellschaft ersetzt Trägerverein

Sulingen - Von Anke Seidel. Der Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz und das stationäre Hospiz Zugvogel stehen vor neuen Strukturen: Zwei gemeinnützige Gesellschaften ersetzen künftig den bisherigen Trägerverein. Ein notwendiger Schritt, wie Bianca Sengün als leitende Koordinatorin betont: „Die weitere Professionalisierung der palliativen Arbeit und die damit verbundenen unternehmerischen und wirtschaftlichen Herausforderungen machen die Umwandlung des Vereins in eine gemeinnützige GmbH notwendig.“

Zahlen belegen das: Rund 750 000 Euro beträgt der Jahresumsatz allein im Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz, der von Sulingen aus arbeitet. 316 Patienten wurden im vergangenen Jahr palliativ versorgt – durch speziell geschulte Mitarbeiter der Pflegedienste Curatus (Colnrade), Ländlicher Pflege- und Beratungsdienst (Twistringen), Silke Stecker (Bassum) und Ihr Pflegedienst (Syke). Die Nachfrage steigt: In diesem Jahr sind bereits 344 Patienten palliativ versorgt worden. Bisher war ein Verein mit ehrenamtlichen Funktionären Träger des Stützpunktes – künftig ist es eine gemeinnützige Gesellschaft mit dem Namen „Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz gemeinnützige GmbH“. Ihre Gesellschafter: die Sozialstation Sulinger Land sowie die Pflegedienste Stecker, Curatus und Ihr Pflegedienst – außerdem der neue Förderverein, der heute Abend in Sulingen gegründet werden soll. Seine Aufgabe ist es, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und den Hospiz-Gedanken in die Gesellschaft zu tragen.

Dieser Förderverein gehört auch zu den Gesellschaftern der neuen Palliativ- und Hospizkompetenzzentrum gemeinnützige GmbH, die das Hospiz Zugvogel künftig tragen soll. Außerdem mit im Boot als Gesellschafter: die Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz gemeinnützige GmbH sowie die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser. Letztere hält 51 Prozent und damit die Mehrheit. „Die unternehmerischen und wirtschaftlichen Herausforderungen erfordern ebenfalls eine weitere Professionalisierung der Trägerstrukturen“, berichtet Bianca Sengün. Denn im Hospiz Zugvogel liegt der Jahresumsatz bei rund einer Million Euro.

Noch besteht der Trägerverein, der heute eine besondere Aufgabe hat: Seine Mitglieder sind Gastgeber, wenn es heute Abend um die Gründung des neuen Fördervereins geht. Sie hoffen, dass sich möglichst viele Menschen darin engagieren – und damit für die Hospizarbeit. An der Spitze des Trägervereins stehen bisher Berngard Schröder (Vorsitzende) und Joachim von der Osten (Stellvertreter) sowie Silke Stecker (Schatzmeisterin) und Annegret Stieglitz (Schriftführerin).

Gründungstreffen

Heute Abend soll der neue Förderverein gegründet werden. Die Versammlung dazu beginnt um 19 Uhr im Sulinger Restaurant „Zur Börse“. Alle Interessierten sind zur Teilnahme eingeladen.