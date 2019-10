Zimmerer Justin Rickmann von Tamsen Bau ist bester Azubis seines Handwerks

Da darf man stolz drauf sein, als Betrieb und als Auszubildender: Zimmerer Justin Rickmann von der Firma Tamsen Bau in Groß Mackenstedt ist bester Auszubildender seines Handwerks im Kammerbezirk Hannover.

Groß Mackenstedt - Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Leistungswettbewerb war eine vordere Platzierung bei der Gesellenprüfung der Zimmererinnung Diepholz. Auch dort hatte Rickmann die Konkurrenz hinter sich gelassen. „Wir waren alle total begeistert. Das hatten wir schließlich bislang noch nicht gehabt“, sagt Ulrike Tamsen, die in der Firma unter anderem für das Personalwesen zuständig ist. Sie spricht von einer „großen Sache für uns alle“.

Justin Rickmann hat nicht mit Auszeichnung gerechnet

Rickmann selbst hat nach eigener Auskunft nicht mit dieser Auszeichnung gerechnet. Sein Ziel sei es gewesen, bei der Gesellenprüfung weiter vorne zu landen. „Da war ich sehr ehrgeizig und habe viel gelernt. Dass ich nicht als Schlechtester abschneiden werde, wusste ich“, erzählt der 21-Jährige. Doch dass es sowohl in der Innungs- als auch in der Kammerwertung zum ersten Platz reichen würde, habe ihn überrascht.

Zimmerer fertigt Gratsparren mit zwei Schiftern an

Als Gesellenstück hat der Stuhrer einen Gratsparren mit zwei Schiftern angefertigt. „Eine Dachstuhlecke für ein ungleich geneigtes Walmdach, das ist ein gängiges Stück“, schiebt er hinterher, damit es auch der Laie versteht. 97 von 100 möglichen Punkten habe ihm die Arbeit eingebracht. „Es kam auf die Genauigkeit an. Und bis auf einen Schnitt war ich sehr genau.“ Zusätzlich waren bei dem Wettbewerb die Zeichnung und die Berechnung gefragt. Bei der Gesellenprüfung wurden sogar noch das Auftreten und die Sauberkeit am Arbeitsplatz bewertet.

Laut Ulrike Tamsen ist Rickmann „fleißig, wissbegierig, kollegial und versteht schnell, was wir ihm erklären“. Chef Lucas Tamsen fügt hinzu, dass „Justin ein großes Selbstvertrauen in sich trägt. Er setzt die Dinge um und scheut sich nicht vor neuen Herausforderungen. Im Gegenteil: Er sucht sie und geht sie an.“ Dabei komme es schon mal vor, dass Rickmann eine Stunde länger bleibe, um sich eine Lösung für den nächsten Tag zu überlegen. „Ich bin froh, dass er sich mit seiner Qualität im Betrieb einbringen will. Er passt super zu uns.“

Justin Rickmann liebt Vielseitigkeit des Berufs

Tamsen hat auch schon andere Erfahrungen gemacht. Pünktlichkeit, Auftreten, Körpersprache, die grundsätzliche Einstellung zum Job – das ist dem Chef wichtig, aber eben nicht bei allen Azubis selbstverständlich. Vielen Schulabgängern fehle die Ernsthaftigkeit. Und dass sie das nötige Wissen mitbringen, sei auch nicht die Regel. „Da fehlt es manchmal schon an Kenntnissen über Flächen- und Volumenberechnung.“

Ob Vorbereitung und Vorfertigung des Holzes im Betrieb an der Mackenstedter Straße oder die Montage auf der Baustelle: Rickmann macht beides gleich gerne, er liebt die Vielseitigkeit des Berufs. Seine Stärke sieht er im räumlichen Denken. „Ich verstehe Zusammenhänge und lerne schnell.“ Er sei ein Praktiker, Theorie sei ihm nicht so wichtig. „Auch wenn ich das ein bisschen anders sehe“, wirft sein Chef ein, kann aber darüber lachen. Schließlich ist Rickmann auch an der Theorie nicht gescheitert.

Zimmerer: Beruf und Berufung

Der frischgebackene Geselle hat sein Hobby zum Job gemacht, für ihn ist der Beruf gleichzeitig Berufung. Schon als Kind habe er viel mit dem Werkstoff Holz zu tun gehabt. „Mein Vater war auch Tischler, und auf dem Grundstück gab es immer etwas zu tun. Da war ich von klein auf immer dabei“, erzählt er.

Nach der Realschule absolvierte er ein Berufsvorbereitungsjahr an der BBS Syke, bevor er als Praktikant bei Tamsen anfing. „In dem Jahr hatten wir schon einen Auszubildenden und wollten nicht, wie das aktuell der Fall ist, zwei Leute pro Lehrjahr beschäftigten“, erklärt der Chef. So sei es zu einem längeren Praktikum gekommen. „Das ist nicht die Regel bei uns. Eigentlich reichen zwei bis drei Wochen, um sich kennenzulernen.“

Justin Rickmann möchte seinen Meister machen

Von seiner Zukunft hat Rickmann bereits konkrete Vorstellungen. Ab Oktober 2020 möchte er seinen Meister machen. Mit dem Betrieb ist vereinbart, dass er das in einem Jahr Vollzeit erledigt, und nicht in zweieinhalbjähriger Abendschule. Die zwölf Monate bis dahin sind laut Lucas Tamsen „für beide Seiten gut. Justin bekommt bis dahin noch mehr Erfahrung, und uns steht er noch mit seiner Power zur Verfügung.“

Auch für den Meister Justin Rickmann gibt es laut Tamsen genug zu tun. Die Auftragslage sei gut. Der Betrieb wolle sich erweitern und werde zwangläufig auch personell wachsen. Als Meister könne sich Rickmann auch weiter spezialisieren. Bauingenieurwesen, Statik, Schallschutz nennt Tamsen als Beispiele. „Aber wir wollen ihn da nicht auf irgendwelche Gedanken bringen“, sagt er. Die Botschaft ist klar: Rickmann soll so lange wie möglich bleiben.