Der Kinderchor „Kids mit Pfiff“ sucht Verstärkung für die Proben zum Weihnachtsmusical

Der Kinderchor „Kids mit Pfiff“ plant auch für dieses Jahr die Aufführung eines Weihnachtsmusicals. Das Problem: Die Gruppe ist aktuell nicht groß genug. „Durch den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule haben wir ein paar Abgänge zu verzeichnen“, sagt Monja Uhde, die den Chor gemeinsam mit der Brasilianerin Livia Rosa leitet. 20 Prozent der Kinder seien ausgetreten und das Ensemble somit auf 16 Mitglieder geschrumpft. „Es wäre schön, wenn fünf bis sieben Neue hinzukommen würden.“ Gesucht sind Sprösslinge im Alter von fünf bis zehn Jahren.

Heiligenrode - Besonders wichtig ist die Verstärkung deshalb, weil es in diesem Jahr wieder ein reines Musical geben soll. „Das Stück wird dadurch textlastiger“, erklärt Monja Uhde. „Im vergangenen Jahr haben wir eine Geschichte erzählt und dazu Lieder gesungen.“ Das Singen stehe aber auch in diesem Jahr im Vordergrund.

Gemeinsam haben sich Monja Uhde und Livia Rosa für „Die Geschichte von den vier Kerzen“ entschieden. „Sie stehen für Freude, Frieden, Liebe und Hoffnung“, erklärt Monja Uhde und fügt hinzu: „Ich finde, das ist genau richtig, damit sich die Besucher in unserer schnelllebigen Zeit auf das besinnliche Weihnachtsfest einstimmen können.“

Die Aufführung geht am Samstag, 21. Dezember, um 16.30 Uhr in der Heiligenroder Kirche über die Bühne. Der Startschuss für die Proben fällt zwei Monate früher, am 22. Oktober. Ab dann treffen sich die Kinder jeden Dienstag von 15.45 bis 16.45 Uhr im Gemeindesaal des alten Schulhauses, Auf dem Kloster 5 in Heiligenrode. Hauptsächlich geht es um das Weihnachtsmusical, doch zwei, drei Lieder studiert der Nachwuchs laut Monja Uhde auch für seinen Auftritt bei der Lichtermesse am Martinstag, 11. November, 17 Uhr, in der Stuhrer Kirche ein. „Der Chor ist etabliert. Wir bekommen viele Anfragen für Vorstellungen“, sagt Uhde. „Wir wollen die Kinder aber nicht überfordern – erst recht nicht in der ohnehin stressigen Vorweihnachtszeit.“ Deshalb stehe auch noch nicht fest, ob das Musical ein zweites Mal aufgeführt wird. Wer sein Kind für die Proben anmelden möchte, kann sich an Monja Uhde unter Telefon 0151/240 62 314 wenden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Zur Verstärkung des Leitungsteams sucht der Chor noch eine weitere Betreuerin mit Klaviererfahrung. Monja Uhde: „Wir haben Kinder im Alter von vier bis elf Jahren. Da kann man nicht allen gleichzeitig gerecht werden. Deshalb teilen wir die Gruppe nach ein, zwei gemeinsamen Liedern auf.“ Livia Rosa, die ebenfalls Klavier spielt, kümmere sich um die Größeren, sie selbst um die Kleineren. Dort käme auch die zusätzliche Kraft zum Einsatz. „Zudem hätten wir Ersatz für den Fall, dass Livia mal für einen Auftritt ausfällt“, erklärt Monja Uhde.

Anfragen nimmt Gabriela Parke, Freiwillligenagentur „Stuhr Mach mit“, unter 0421/80 60 98 74 entgegen.