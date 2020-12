Geschenkideen nicht nur für Lokalpatrioten

Hilfe, das Fest rückt näher – und viele Geschäfte schließen wegen des Lockdowns vorzeitig. Für Freunde, Verwandte oder Kollegen mit Lokalkolorit finden sich im Internet zahlreiche Last-Minute-Artikel mit Stuhr-Bezug – die Palette reicht von der Ansichtskarte bis zum Einkaufstrolly.

Stuhr – Jede Menge Postkarten, Bücher über die Geschichte der Ortsteile, aber auch einige Unikate – wer seine Lieben mit einem Präsent aus der Gemeinde Stuhr überraschen will, findet bei Internet-Auktionshäusern und bei Versandhändlern ein breites Sortiment an Geschenkideen. Vor allem bei Ansichtskarten besteht eine reiche Auswahl mit Motiven aus jedem Ortsteil. Die jüngsten stammen aus den 1980er- und 1990er-Jahren und sind schon für kleines Geld zu bekommen. Als echte Hingucker entpuppen sich natürlich Aufnahmen aus der Vorkriegszeit oder aus den Wirtschaftswunder-Jahren – etwa, wenn sich ein paar VW Käfer auf den Hauptverkehrsstraßen verlieren, wo Autofahrer heute ständig im Stau stehen. Neubausiedlungen im Charme der 1960er-Jahre wirken auf den Bildern fast nackt, heute vertraute Bäume fehlen noch. Und so manche Gasthäuser und Geschäfte sind längst verschwunden. Für Karten älteren Datums verlangen die Verkäufer oft zweistellige Beträge, je nach Zustand des Artikels.

Kaufinteressenten sollten allerdings genau hinschauen, vor allem, wenn es sich um Motive aus Varrel handelt. Denn einen Ort gleichen Namens gibt es ja gar nicht weit entfernt von der Gemeinde Stuhr im Sulinger Land. Auch vom dortigen Varrel bietet das Netz so einige Motive.

Aufpassen müssen auch Postkartenfreunde, die sich für Fotos aus Heiligenrode interessierten – ein zweites liegt in der Nähe von Kassel. Das dortige „Gasthaus zum Deutschen Kaiser“ und das „Hotel Garni Althans“ sehen zwar ganz einladend aus, haben aber mit dem Heiligenrode in Stuhr nichts zu tun. In diesem Zusammenhang nicht zu vergessen: Ein Ort namens Brinkum existiert ebenfalls in Ostfriesland.

Wer mehr über die Geschichte der Stuhrer Ortsteile wissen möchte, findet bei Aktionshäusern, aber auch anderen Versendern, Heimatchroniken, die im regulären Buchhandel schon lange verschwunden sind. Zum Beispiel das Buch von Cord Hüchting zum 900-jährigen Bestehen Brinkums von 1963. Oder wie wäre es mit einem Adressbuch der Stadt Delmenhorst und des Landkreises Oldenburg aus dem Jahre 1952? Darin tauchen auch die damaligen Bewohner von Varrel, Alt-Stuhr und Moordeich auf – die Ortsteile gehörten schließlich bis 1974 zum Nachbarkreis. Kunden, die solche gedruckten Schätze ordern, müssen schon mal mit einer kleinen dreistelligen Summe kalkulieren.

Da geht noch mehr: Wer 1 700 Euro für seine Lieben erübrigen mag, kann bei Ebay auf ein Gemälde bieten, das die Brinkumer Kirche aus der Entfernung zeigt, im Vordergrund ein leuchtendes Rapsfeld. Bei dem Acrylbild auf einer rund 30 mal 40 Zentimeter großen Leinwand soll es sich um ein Unikat handeln, der Anbieter beschreibt den Stil als naive Malerei.

Soll lieber Praktisches auf dem Gabentisch liegen? Vielleicht freuen sich Beschenkte über einen Einkaufstrolly namens Brinkum. Dass das Wägelchen den Namen des einwohnerstärksten Stuhrer Ortsteils trägt, ist kein Zufall. Der Importeur sitzt im dortigen Gewerbegebiet und wählt für weitere Einkaufschopper aus seinem Sortiment ebenfalls Ortsnamen aus der Region – zum Beispiel Leeste, Riede oder Jeebel. Falls dort also jemand Verwandtschaft wohnen hat – das Fest ist gerettet!

Von Burkhard Peters