Preisschock Essen gehen ab Januar: Gastwirte protestieren

Von: Sigi Schritt

Andree Meyer betreibt das Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen. Außerdem ist er Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Altkreis Grafschaft Hoya. Er sucht Unterstützer für eine Petition, die an den Bundestag gehen soll. Entsprechende Listen liegen bei ihm und anderen Betrieben aus. © Sigi Schritt

Kohlfahrten ab 70 Euro? Gastwirte kritisieren Mehrwertsteuer-Erhöhung ab Januar. Sie protestieren und brauchen dazu die Hilfe von Gästen.



lLandkreis Diepholz – Ein Preisschock für die Gäste und eine Katastrophe für die Betriebe – so die Befürchtung von drei Gastronomen aus dem Landkreis zur Erhöhung der Mehrwertsteuer auf servierte Speisen ab Januar. „Das ist der Tod auf Raten“, beschreibt Klaas Nobel vom gleichnamigen Restaurant in Stuhr den Sprung von sieben auf 19 Prozent.

Die CDU-Bundestagsfraktion hatte kürzlich vergeblich versucht, das Auslaufen der wegen der Corona-Pandemie ermäßigten Bundessteuer zu verhindern, wie der Deutsche Bundestag mitteilte. Im Finanzausschuss hatten SPD, Grüne und FDP den Antrag abgelehnt. Über eine Fortführung, wie sie die CDU-Bundestagsfraktion anstrebt, könne erst im Rahmen der Haushaltsberatungen gesprochen werden. Die Koalition hält dagegen: Der ermäßigte Steuersatz stehe im Subventionsbericht der Bundesregierung an dritter Stelle.

Klaas Nobel würde es begrüßen, wenn die Ampel-Koalition Interesse an einer Verlängerung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes zeigt: „Erst kam Corona, jetzt steigen die Energiekosten und die Kosten für den Wareneinkauf.“ Was passiert, wenn der ermäßigte Steuersatz nicht verlängert wird? Ab Januar würden die Menschen nur noch gezielt essen gehen, sagt Klaas Nobel. „Statt einmal die Woche nur noch einmal im Monat“, sagt er. „Wenn das Kohlessen mehr als 70 Euro kostet, ist Feierabend.“

Schon jetzt sei es für die Gastronomie eine Herausforderung, Veranstaltungen anzubieten. Bis September sei noch alles verplant. Aber danach? Man merke, dass die Unternehmen zurückhaltender werden, sagt Nobel. Er bekomme zwar Anfragen von vielen Büros. „Die Mitarbeiter lassen sich Angebote geben. Aber dann passiert nichts.“ Auf Nachfrage hieße es dann, die Verantwortlichen hätten sich noch nicht entschieden.

Wie Klaas Nobel kritisiert auch Ludolf Roshop aus Barnstorf die sprunghafte Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Tellergerichte um gleich zwölf Prozentpunkte. Der Unternehmer beschäftigt 33 Mitarbeiter und betreibt ein Restaurant, eine Bierstube und ein Hotel mit 63 Zimmern im Vier-Sterne-Bereich. Allein die gestiegenen Energiekosten und die allgemeine Preissteigerung würden der Gastronomie zu schaffen machen. Hinzu kämen Probleme, Mitarbeiter und Auszubildende zu finden, obwohl die Bezahlung gut sei.

Für seinen Betrieb in Barnstorf sieht Ludolf Roshop dem Januar „mit gemischten Gefühlen“ entgegen. Ihm bleibe nichts anderes übrig, als die Preise zu erhöhen. Sein internationales Publikum nehme die Erhöhung zwar nicht so wahr, aber die kleineren Betriebe vor Ort schon. Der Hotelier ist auch Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Industrie- und Handelskammer im Landkreis. „Die Erhöhung macht mir Sorgen, weil wir seit Jahren ein Sterben in der Gastronomie haben. Das gibt einen kleinen Schub.“

Was den IHK-Ausschussvorsitzenden außerdem stört: In 23 von 27 EU-Staaten ist die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ermäßigt. Die Sätze sind zwar unterschiedlich, aber man zahlt weniger als den Normalsatz.

Warum sollen der Pizzabote oder die Bedienung im Supermarkt hinter der heißen Theke auch in Zukunft sieben Prozent für warme Speisen in Rechnung stellen müssen? Sie geben warmes Essen aus, und es fällt teilweise Verpackungsmüll an. „Wir dagegen servieren umweltfreundlich auf Porzellantellern“, betont Ludolf Roshop.

Solange eine Dienstleistung im Spiel ist, und der gedeckte Tisch gilt als Dienstleistung, sollen es dann also nicht mehr sieben, sondern 19 Prozent Mehrwertsteuer sein, wie vor der Corona-Pandemie. Das kritisiert Andree Meyer. Er betreibt das Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen und ist zugleich Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststätten-Kreisverbandes Grafschaft Hoya. Dazu zählen Gemeinden in den Landkreisen Diepholz, Verden, Nienburg und Oldenburg. „Die sprunghafte Erhöhung der Mehrwertsteuer werden 20 Prozent aller Gastrobetriebe in der Region nicht überleben“, ist er sich sicher. „Das Sterben geht weiter und die kulinarische Vielfalt nimmt ab.“ Die Unternehmer brauchen eine Gewinnspanne, um ihren Mitarbeitern faire Löhne zahlen zu können.

Zudem betreffe die Erhöhung auch die Schulverpflegung in den Kommunen, zumal Caterer das Essen nicht nur liefern, sondern auch servieren würden. „Die Ampel sollte den ermäßigten Steuersatz einfach lassen.“

Der Dehoga-Verband plant, eine Petition zu dem Thema an den Bundestag zu übergeben. Andree Meyer wirbt dafür, sich an einer Unterschriftenaktion zu beteiligen. Entsprechende Listen liegen bei ihm aus.

