„Gemeinsam leben“: Genossenschaft ist in Gründung

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Initiativgruppe „Gemeinsam leben in Stuhr“ könnte sofort damit loslegen, ihr gleichnamiges Projekt für generationsübergreifendes Wohnen umzusetzen. Das teilt Sprecherin Dagmar Bischof auf Nachfrage mit.

Inzwischen bezeichnen sich Bischof und ihre Mitstreiter als „Genossenschaft in Gründung“. Den nächsten Schritt, die Gründung, wollen sie in Angriff nehmen, wenn die Grundstücksfrage geklärt ist. Zu einem weiteren Informationsabend lädt „Gemeinsam leben in Stuhr“ für Mittwoch, 18 Uhr, ins Rathaus ein.

Die Gruppe mit Dagmar Bischof, Jürgen Timm, Heinz-Josef Reher, Hans-Jörg Becker und Doris Riebesell hat ein Grundstück an der Grenze von Moordeich zu Varrel im Auge. „Wir sind uns mit dem Eigentümer einig und könnten die Fläche auf Erbpacht für 99 Jahre bekommen. Wir haben schon einen Plan, wie wir das Ganze bebauen können“, sagt Bischof. Das Problem: Der Standort liegt im Überschwemmungsgebiet.

„Sehr, sehr schwierige Fläche“

Laut Bischof tut sich die Gemeinde schwer, dort Baurecht herzustellen. Dabei habe der Eigentümer jeweils ein Gutachten des Wasserschutz- und des Landschaftsschutzamts beigebracht. Aus beiden gehe hervor, dass eine Bebauung möglich sei.

Tatsächlich bezeichnet Bürgermeister Niels Thomsen die Fläche als „sehr, sehr schwierig“. Unabhängig davon würden für dieses wie für jedes andere Vorhaben dieselben Maßstäbe gelten: „Voraussetzung ist immer der politische Beschluss, dort Baurecht zu schaffen.“

Längst hat die Genossenschaft in Gründung Tuchfühlung zur Politik aufgenommen, ihr Projekt bei der SPD, der FDP und „Besser“ vorgestellt. Tenor laut Bischof: „Diese Fraktionen stehen hinter uns.“ Darüber hinaus sei bereits ein Termin mit der CDU abgemacht.

Bischof & Co. hoffen, dass ihnen das jüngst vorgestellte Wohnraumversorgungskonzept für den Landkreis Diepholz in die Karten spielt. Dies stellt unter anderem einen höheren Bedarf an kleinen, bezahlbaren und barrierefreien Wohnungen auch im ländlichen Raum fest. Ihre Recherchen über Stuhrer Neubauprojekte hätten ergeben, dass der Quadratmeterpreis bei 8,50 bis 9 Euro losgehe, sagt Bischof: „Welche vierköpfige Familie kann sich denn eine Miete von 1 000 Euro für solch eine Neubauwohnung leisten?“

Miete soll günstig bleiben

Die Genossenschaft sei die einzige Möglichkeit, die Miete auf Dauer günstig zu gestalten. Die Initiativgruppe hat Kosten von 6,50 bis 6,80 Euro pro Quadratmeter veranschlagt. Insgesamt sollen es 18 Wohneinheiten werden plus, Gesellschaftszentrum. Die Planungen sind sogar so weit fortgeschritten, dass der Preis für einen Genossenschaftsanteil bereits auf 5000 Euro taxiert ist. Laut Bischof liegen bereits Absichtserklärungen für den Kauf von Anteilen im Wert von 170.000 Euro vor.

Das Vorhaben, das „ein Pilotprojekt für die ganze Region werden könnte“ (Bischof), findet auch Thomsen gut. „Aber warum geht das nur über die Gemeinde? Woanders entstehen auch Projekte, ohne dass die Kommune tätig werden muss.“ Das Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises spiele jedenfalls keine Rolle. „Was ist überhaupt bezahlbarer Wohnraum? Der eine kann 1000 Euro Miete zahlen, ein anderer nur 300 Euro.“

Fest steht: Bischof wird nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn es nicht klappen sollte mit dem favorisierten Grundstück. Nicht sofort jedenfalls. „Es gibt weitere brachliegende Flächen, deren Eigentümer noch nicht verkaufen wollen. Aber vielleicht ändert sich das.“

Zum Infoabend sind alle Interessierten eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für weitere Auskünfte steht Dagmar Bischof, Ruf 0421/89 54 28, zur Verfügung.