„Kangeiko“ in der Brinkumer Sporthalle an der Jahnstraße

Brinkum - 80 Karatekas haben jetzt am elften „Kangeiko“ in der Halle Jahnstraße in Brinkum teilgenommen. Dabei handelte es sich um ein intensives Übungswochenende für Freunde der asiatischen Kampfsportart, die in der Karatesparte (Shindôkan Dôjô) des FTSV Jahn organisiert sind.

Kangeiko bedeutet in der traditionellen japanischen Karateausbildung so viel wie gemeinsames Trainieren in der kalten Jahreszeit. Sensei Schlatt verstand es in den unterschiedlichen Trainingseinheiten mit seiner humorvollen und ausdrucksstarken Art, alle sehr schnell ins Schwitzen und den einen oder anderen Teilnehmer auch an die Grenzen seiner geistigen Aufnahmefähigkeit und körperlichen Belastbarkeit zu bringen, teilt Organisator Ernst Fricke mit.

Für Abwechslung sorgte auch das ausgearbeitete Rahmenprogramm. So gingen am Freitagabend die Anwesenden gemeinsam zum Essen, tauschten dabei Neuigkeiten aus und lernten auch andere Karatekas kennen. Am Samstagabend brauchte keiner die Halle zu verlassen. Nach dem letzten Training wurde der Ort des Geschehens kurzerhand für andere Aktivitäten umfunktioniert. Jetzt konnte sich jeder nach Belieben entspannen oder mit Spielen wie Darts, Jeu de Palets, Wikingerschach, am Tischkicker oder beim „Tauziehen“ seine Zeit vertreiben.

+ Beim Kangeiko machen Sportler unterschiedlichen Alters und Leistungsfortschritts mit. © Verein

Der Sonntagmorgen begann mit der „Morning Kata“ Einheit. Dabei führten die Teilnehmer Kata (Übungsformen) bei entspannender Musik ruhig und langsam aus. Der Fokus lag vollständig auf der Ausführung der Kata, möglichst ohne sich von der Umgebung ablenken zu lassen. Danach gab es erstmal ein kräftiges und ausgedehntes Frühstück, um zur letzten Trainingseinheit noch mal alle Reserven zu mobilisieren und anschließend die Heimreise anzutreten.

Bereits zum Ende des Trainingslagers fragten viele nach dem Termin für 2018, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und dieses Jahr bereits Absagen erteilt werden mussten. „Viele freuen sich jedes Jahr wieder auf das gute und intensive Training, sowie die familiäre Atmosphäre beim Kangeiko im Shindôkan Dôjô“, bilanziert Fricke.

ps