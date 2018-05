Deutsch pauken für die Arbeit in den Stuhrer Kitas

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Gemeinde Stuhr ist auf einem guten Weg, den Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung zu beheben. Ende der vergangenen Woche hat sie nach Auskunft von Philipp Rohlfing, Fachdienstleiter Zentrale Dienste, via Skype Vorstellungsgespräche mit Bewerbern aus Spanien geführt. Sie sollen im Rahmen des Programms Adelante 2.0 nach Stuhr ziehen und noch in diesem Sommer als Sozialassistenten in den kommunalen Einrichtungen zum Einsatz kommen.

Seit der letzten Aprilwoche absolvieren die insgesamt zwölf potenziellen Mitarbeiter, jeweils einer pro Kita, einen Deutschkurs in Alicante. Die Vorauswahl der Kandidaten vor Ort hatte die Firma Practigo getroffen, die als Träger des auf 14 Monate angelegten Projekts auftritt. „Wir haben Stellenanzeigen geschaltet, und dann hat eine Kollegin über Skype und auch persönlich in Alicante die Gespräche geführt“, berichtet Geschäftsführer Oliver Schneider. Ein wesentliches Kriterium für die Auswahl: Die Bewerber müssen sich ein Leben in Deutschland vorstellen können. Schließlich sollen sie den Stuhrer Kitas auch nach Ablauf des Projekts als Mitarbeiter erhalten bleiben.

Laut Schneider liegt der Schwerpunkt des Sprachkurses auf der Kommunikation im Erziehungsalltag. „Sie sollen sich mit Eltern und Kollegen austauschen können.“ Bis Mitte August dauert dieser „ganz schön intensive“ Unterricht (Schneider) noch. Dann kommen die Spanier nach Deutschland und sollen in den Kitas gleich als zusätzliche Arbeitskräfte loslegen – wenn auch zunächst mit einem reduzierten Pensum, da die Sprachkurse auch in Deutschland noch ein Weilchen weiterlaufen. „Dann werden wir auf die individuellen Stärken und Schwächen eingehen“, sagt Schneider. Im weiteren Verlauf soll der Unterricht auf ein Mal pro Woche begrenzt werden. Erst ab dem Kita-Jahr 2019/20 besetzen die Spanier reguläre Planstellen.

Hilfe auch bei der Wohnungssuche

Practigo unterstützt die Neuankömmlinge auch bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen, organisiert außerdem Gruppenausflüge zum Kennenlernen. Für ihre Arbeit erhält die Firma Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Die Gemeinde steuert 119 Euro pro Person und Monat bei. Unabhängig davon entstehen ihr bis Jahresende zusätzliche Personalkosten von insgesamt 250.000 Euro.

Adelante 2.0 ist eine Fortschreibung des Programms Adelante, das zurzeit spanischen Arbeitskräften eine Anpassungsqualifizierung in Stuhrer Gewerbebetrieben ermöglicht (wir berichteten). Die Sozialassistenten müssen allerdings keine Ausbildungsinhalte nachholen, da ihre Abschlüsse mit denen in Deutschland vergleichbar sind. Was ihre Unterbringung in Stuhr angeht, „würden wir für die Anfangszeit gerne auf Gastfamilien zurückgreifen“, sagt Schneider. So lernten die Teilnehmer direkt den Alltag in Deutschland kennen. Wer ein möbliertes Zimmer oder eine möblierte Wohnung zur Verfügung stellen möchte, meldet sich bei Practigo unter 0421/40 89 770.