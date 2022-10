Gemeinde Stuhr stellt wieder Sammelbehälter für Laub auf

Von: Andreas Hapke

Teilen

Alter und neuer Standort: ein Laubsammelcontainer der AWG auf dem Parkplatz Bruchstraße im Ortsteil Brinkum. © andreas Hapke

Die Bewohner Stuhrs können das Straßenlaub vor ihrem Grundstück auch in diesem Jahr in Sammelcontainern der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum loswerden. Das Unternehmen stellt wieder Behälter mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Kubikmetern im Gemeindegebiet auf und leert diese regelmäßig. Nach Auskunft der Verwaltung ist dies „auf Wunsch aus der Bevölkerung und nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr“ geschehen.

Stuhr – Damals lief das Aufstellen der Laubcontainer noch unter dem Stichwort „Experiment“. Geht es gut, gibt es eine Fortsetzung. Und genauso kam es. Denn die Befürchtung, dass manch ein Bewohner die Behälter auch zur Entsorgung anderer Abfälle nutzen könnte, habe sich nicht bestätigt, wie Wilhelm Lütke-Stockdiek, Abteilungsleiter Logistik und Vertrieb bei der AWG, berichtet. „Besonders erfreulich“ findet es auch Bürgermeister Stephan Korte, dass „kein Hausmüll oder gar Bauschutt“ in den Behältern gelandet sei.

Anlieger sind in der Pflicht

Nach Auskunft der Gemeinde dienen die Container der wohnortnahen Entsorgung des Laubes von öffentlichen Straßenbäumen. „Gemäß der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Stuhr sind die jeweiligen Anlieger und Anliegerinnen zur Aufnahme und Entsorgung des Laubs verpflichtet“, heißt es in dem Schreiben. Falls die privaten Biotonnen nicht ausreichten, gebe es mit den Laubsammelcontainern eine sinnvolle Ergänzung.

Die Standorte der Laubsammel-Container Brinkum

1. Studtriede – alter Spielplatz bei der Disc-Golf-Anlage

2. Parkplatz am Kreisel Diepholzer/Weyher/Bassumer Straße

3. Bereich an der BBH-Halle am Bahnhof, Am Bahnhof 6

4. Parkplatz Bruchstraße

5. Eingang Park Osterbruchwiesen/Georgstraße

Stuhr/Moordeich/Varrel

6. Parkplatzstreifen Rheinallee

7. Parkplatz In den Kämpen

8. Altpapier-Annahmestelle/Schützenhalle Neuer Weg

8a. Zum Bracklandsweg

9/10. Parkplatz Gut Varrel, Varreler Feld (Doppelstandort)

Seckenhausen

11. Containerplatz hinter der Sportanlage/Kita Timmstraße

Fahrenhorst

12. Kirchenparkplatz Heiligenrode

13. Klosterhofgelände/Fanger Straße

Groß Mackenstedt

14. Rückseite Denkmal/Zum Spritzenhaus

15. Kreuzung Schnepfenweg/Bremer Weg

Einziger Unterschied im Vergleich zum vergangenen Jahr: Diesmal steuert der Überkopflader der AWG insgesamt 16 Standorte und somit einen mehr an. Die Straße Zum Braklandsweg in Moordeich ist hinzugekommen. Mehr muss die Gemeinde dafür nicht bezahlen. „Wir kalkulieren wieder mit 20.000 Euro“, sagt Lütke-Stockdiek. 2021 hatte die AWG der Gemeinde sogar 2 000 Euro zurücküberwiesen. Doch wegen der gestiegenen Spritpreise wolle das Unternehmen den Ansatz erst einmal beibehalten.

Leerung nach Bedarf

Die Container sind öffentlich zugängig. Um Lärmbelästigungen zu vermeiden, sollen die Bewohner das Laub zwischen 8 und 18 Uhr entsorgen. Die Anlieferung ist auf Blätter von öffentlichen Straßenbäumen beschränkt. Abgesehen von Fremdstoffen wie Plastik, Hausmüll oder Bauschutt ist also auch sonstiger Grün- und Rasenschnitt nicht erlaubt. Nur so sei eine sinnvolle Verwertung möglich, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Und: „Bei wiederholtem Missbrauch werden die Container abgezogen.“

Die AWG leere die Behälter nach Bedarf, sagt Lütke-Stockdiek, und zwar alle an einem Tag. „Das war im vergangenen Jahr zwischen einmal und dreimal pro Woche der Fall. Sollte es Frost und Sturm geben, dann müssen wir eben täglich los. Wir fahren so, dass die Behälter immer befüllt werden können.“ Sollte dies trotzdem mal nicht klappen, bittet die Gemeinde, das Laub nicht vor den Containern abzuladen, sondern es einige Tage später noch einmal zu versuchen.

Alternative Neukrug

Voraussichtlich Mitte Dezember wird die AWG die Laubcontainer wieder einsammeln. 2021 war das am 17. Dezember der Fall. „Sollte es eine Woche länger dauern, dann stellen wir das auch nicht in Rechnung“, sagt Lütke-Stockdiek. Nach der erfolgfreichen Premiere hatte er die Ausdehnung des Stuhrer Modellversuchs auf andere Kommunen nicht ausgeschlossen. Es habe jedoch nur eine weitere Anfrage gegeben. Und die sei letztendlich im Sande verlaufen.

Die Möglichkeit der kostenlosen Abgabe von Laub öffentlicher Straßenbäume bei der Grünabfallsammelstelle der AWG in Neukrug bleibt bestehen. Es ist die einzige verbliebene Sammelstelle dieser Art in Stuhr, nachdem die AWG die Standorte an der Wilshauser Straße in Varrel und an der Heiligenroder Straße in Heiligenrode vor knapp drei Jahren geschlossen hatte. Die Abgabe von Grünschnitt und Laub ist auch auf dem Recyclinghof in Melchiorshausen möglich, dort aber kostenpflichtig.

Information

Über die Laubsammelcontainer informiert die Gemeinde auch auf der Homepage www.stuhr.de.