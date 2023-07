Gemeinde Stuhr bekämpft Jakobskreuzkraut artenschonend

Von: Sigi Schritt

Teilen

Wiese mit giftigem Jakobskreuzkraut gemäht – Insekten-Mission geglückt: Timo Finkenstädt, Technischer Leiter des Baubetriebshofs Stuhr, entdeckt einen Grashüpfer. © -

Mit einer nach eigenen Angaben einzigartigen Methode bekämpft der Bauhof der Gemeinde Stuhr das Jakobskreuzkraut. Das sagt der Technische Leiter Timo Finkenstädt. Das Besondere: Das Verfahren ist insekten- und artenfreundlich und es werde in dieser Form noch in keiner anderen Gemeinde im Landkreis Diepholz eingesetzt.

Stuhr – Timo Finkenstädt zeigt auf die gelb blühenden Pflanzen, die auf einer Wiese in der Nähe des Baustoffhandels Leymann in Brinkum wachsen. Die Körbchenblüher haben breite, goldgelbe Einzelblüten, die von 13 gelben Zungenblütenblättern umgeben sind. Doch nicht alles, was auf einer Wiese gelb blüht, sei gefährlich. „Giftig für Mensch und Tier ist allerdings das Jakobskreuzkraut. Es breitet sich bei idealen Sommer- und Winterbedingungen auf nährstoffreichen Böden in der Gemeinde aus.“

Immer, wenn die Pflanze in der Blüte steht, muss gemäht werden. Knapp einen Hektar groß sei die Wiese an der Charlotte-Auerbach-Straße, sagt Finkenstädt. Das Jakobskreuzkraut habe sich dort gut ausgebreitet. Zwei Stunden wird Frank Eickhorst brauchen, um die Wiese mit einem Minitraktor samt Mähwerk und Ballenpresse zu bearbeiten. Was kostet diese Kombination? Für den Balkenmäher hat die Gemeinde Stuhr rund 8 000 Euro ausgegeben, für die neue Rundballenpresse 18 000 Euro. Der Traktor kostet mehr als 100 000 Euro.

Hier wird ein Heuballen für den Sondermüll gerollt: Bauhof-Mitarbeiter Frank Eickhorst überwacht den Prozess. © Sigi Schritt

Wie funktioniert das insektenschonende Prinzip? Bei dem neuen Verfahren werden die Insekten nicht zerrissen. „Kriechende Insekten können weglaufen“, nennt Timo Finkenstädt einen Vorteil. So funktioniert’s: Auf der Wiese steuert der gelernte Landwirt Frank Eickhorst den Minitraktor. Davor ist ein Balkenmäher montiert. Dieses Gerät schneidet das Gras auf der Wiese nur etwa zehn Zentimeter hoch ab. Das Schnittgut wird über seitliche Räder in die Mitte befördert. Der Traktor fährt darüber. Die Ballenpresse am Ende des Fahrzeugs ist zwar nicht so groß wie ihre Geschwister bei der Getreideernte, erfüllt aber auf der Wiese die gleiche Funktion. Sie nimmt das Gras auf und presst es zu Ballen.

Das Problem: Diese Ballen sind nicht als Tierfutter geeignet, sondern Sondermüll. Warum das so ist? In diesem Ballen befindet sich Gras, darunter auch Jakobskreuzkraut. „Jetzt haben wir 18 Stunden nach dem Schnitt Zeit, das Jakobskreuzkraut zu entsorgen oder so zu lagern, dass es sich nicht aussäen kann“, sagt Timo Finkenstädt. „Wir lagern die Ballen in einem Metallcontainer, der mit einer Plane abgedeckt wird. Diesen Sondermüll nimmt die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) entgegen.“ In den Biokomposter darf das Jakobskreuzkraut auf keinen Fall. Denn das Kraut würde später den Aufbereitungsprozess bei der AWG überleben. Deshalb wird es verbrannt.

Sieht harmlos aus, ist es aber nicht: Dieser Ballen aus Heu. © -

Was ist der Unterschied zwischen der neuen und der herkömmlichen Methode? Bei der alten Methode schneiden die Messer das Gras nicht horizontal, sondern vertikal. Durch die Sogwirkung werde so manches Insekt aufgewirbelt und zerfetzt, erklärt Finkenstädt. Das soll mit dem neuen Verfahren vermieden werden.

Der Verwaltungsvorstand der Gemeinde hält das Verfahren für zukunftsweisend. „Insekten finden ein Zuhause“, sagt die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann. Sie freue sich, dass die Gemeinde mit der Anschaffung der Rollenpresse mehr für die Insektenwelt tun könne, zumal dieses Mähverfahren noch weitere Vorteile biete. Wird es auf einer Wiese ohne Jakobskreuzkraut verwendet, können die Ballen anschließend zur Aussaat auf eine andere Fläche gebracht werden. So könne man auf natürliche Weise Samen gewinnen und müsse nicht extra Saatgut für Blühstreifen kaufen.

Weyhe und Stuhr setzen auf Blutbären

Um das Jakobskreuzkraut zu bekämpfen, denkt die Gemeinde Stuhr außerdem über eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Weyhe nach. Beide Gemeinden setzen als weitere Methode auf den Blutbären. Die Raupe ernährt sich von der Giftpflanze, ist deren natürlicher Feind. Stuhr und Weyhe könnten die Raupe in Zukunft gemeinsam bei einem Züchter einkaufen.

Was die vorhandenen Raupen in Stuhr betrifft, weiß Timo Finkenstädt, wo sie zu finden sind. Er pflückt sie ab und bringt sie auf neue Weiden, in der Hoffnung, dass sie sich auch auf anderen Feldern der Gemeinde ansiedelt.