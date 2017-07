Gemeinde schließt Lücke bei Umstellung auf TK-Mischkost

So sieht er aus, der Mensaanbau der Grundschule in Varrel. - Foto: Husmann

varrel - Von Andreas Hapke. Nicht mehr lange, und die Gemeinde hat die Mittagsverpflegung an allen Stuhrer Grundschulen auf TK-Mischkost umgestellt. Noch fehlt Varrel, doch dort schafft die Kommune gerade die Voraussetzungen für den Wechsel. Die Hülle des Anbaus – er hat die Größe eines Einfamilienhauses – ist bereits fertig. Zum Beginn der Sommerferien hatten die Handwerker mit dem Innenausbau angefangen, damit die Arbeiten den Unterricht nicht stören.

Für die im Juli 2015 beschlossene Mensa hatte die Politik im vergangenen Jahr 590 000 Euro bewilligt. Die Baugenehmigung wurde im März erteilt. Läuft alles nach Plan, soll die Umstellung der Verpflegung nach neunmonatiger Bauzeit im Oktober über die Bühne gehen. Momentan liegen die Arbeiten im Plan, wie Rathausmitarbeiter Heinz-Hermann Brunken berichtet. Die Holzrahmenbauweise erlaube ein schnelles Fortschreiten des Projekts.

Neben dem als Speisesaal geplanten Anbau beinhaltet die Maßnahme einige Veränderungen im Bestand. Die Schule erhält eine Küche, eine Spülküche, Kühl- und Lagerräume sowie ein Personalaufenthaltsraum und -WC. Nach Auskunft von Brunken fällt dadurch zwar ein Klassenzimmer weg. Doch da die Kinder künftig in dem Anbau essen würden, bereite dies keinerlei Probleme.

Der Anbau werde geteilt, damit die Kinder in überschaubaren Gruppen speisen könnten. Zudem reduziere sich dadurch die Lärmbelästigung, sagt Brunken.

Im vergangenen Schuljahr nahmen laut Brunken von Montag bis Donnerstag 95 Sprösslinge an der Mittagsverpflegung teil, am Freitag waren es 25. Insgesamt besuchen 180 Kinder die Grundschule. „Im Grunde kann die ganze Schule mittags essen“, sagt der Rathausmitarbeiter. Die Schüler könnten in Schichten kommen, was bereits jetzt der Fall sei. Notfalls werde ein Raum im Bestand mitgenutzt.

Innerhalb von drei Jahren hat die Gemeinde damit sämtliche Grundschulen so ausgestattet, dass sie TK-Mischkost servieren können. Die einzige Ausnahme bildet die Grundschule Moordeich, da bauliche Maßnahmen dort nicht notwendig waren. Die Mädchen und Jungen essen in der Mensa der Lise-Meitner-Schule.