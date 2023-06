Nutria bedroht erfolgreiche Biotopvernetzung in Heiligenrode

Von: Rainer Jysch

Teilen

Jäger Hayo Wilken zeigt am Biotop in Heiligenrode, Am Bruchdamm, wie sich der im vergangenen Jahr angelegte Lebensraum für zahlreiche Tiere entwickelt hat. © Rainer Jysch

Tiere nehmen neuen Lebensraum Am Bruchdamm in Stuhr an. Am Bruchdamm in Heiligenrode zeigt Hayo Wilken die Erfolge und nennt die Risiken durch eingewanderte Tiere.

Heiligenrode – Es tut sich etwas beim Biotop in Heiligenrode, Am Bruchdamm. Eine Nonnengans nistet dort bereits auf der kleinen Insel, ein Entenpaar umkreist im Formationsflug das Gelände und ein Storch sucht geduldig das Ufer für sich und seine Jungvögel nach Futter ab.

Ein Reh macht sich davon, als es die Besucher erblickt. Und auch ein Nutria-Pärchen hat von der Ochtum über den Stuhrgraben den Weg zum Biotop gefunden. Am Ufer haben sich die pelzigen, gebietsfremden Tiere, die bei uns kaum natürliche Fressfeinde haben, einen Erdbau gegraben, ganz zum Ärger von Hayo Wilken. „Die haben uns innerhalb von vier Tagen alle gesetzten Wasserpflanzen weggefressen.“

Der Projektleiter der Jägerschaft Syke hat die Anlage des Biotops initiiert in Kooperation mit der Gemeinde Stuhr, gefördert von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.

„Die Büsche, die wir im November 2022 angepflanzt hatten, sind alle super angekommen“, freut sich Hayo Wilken. Ein 1,60 Meter hoher Maschendrahtzaun schützt die Anpflanzungen vor Rehen und Kaninchen, die es auf frische Triebe, zarte Knospen, Baumrinde und Wurzeln abgesehen haben.

Das, was man sich vorgestellt hat, ist auch so eingetreten.

Kniehoch ist das Gras auf der ehemaligen Weide inzwischen gewachsen, in dessen Mitte der knapp 2.500 Quadratmeter große See mit einer Insel ausgebaggert wurde. 4.000 Kubikmeter Sand wurden im vergangenen Jahr bewegt. „Es war ja bei der Anlage des Gewässers unser Ansinnen, dass sich auf der Insel als Ruhezone Bodenbrüter niederlassen können und so geschützt sind vor Predatoren wie Fuchs und Marder“, erklärt Wilken.

Etwa 330 Arbeitsstunden waren erforderlich, um das Schutzgebiet für Kibitz, Brachvogel und Austernfischer entstehen zu lassen. „Anfang April waren hier zwölf Pärchen Stock-Enten, Kanadagänse, Nonnengänse und Nilgänse gewesen. Das, was man sich vorgestellt hat, ist auch so eingetreten“, freut er sich über den Erfolg.

„Wo Wasser ist, ist auch Leben.“ Wildtiere sind das Fachgebiet von Hayo Wilken, der bei der Jägerprüfung des Landkreises als Prüfer fungiert. Wilken zeigte sich schwer überrascht davon, wie schnell sich die Fauna den neuen Lebensraum erschlossen hat. „Die Natur ist da ziemlich flott“, habe er festgestellt. Auch im Wasser seien schon Kaulquappen vorhanden und es haben sich Wasserinsekten und -käfer angesiedelt.

Das Biotop an der Straße Am Bruchdamm fungiert im Rahmen des „Trittsteinkonzeptes“ als ein Element des Naturschutzes.

Hayo Wilken: „Das Projekt ist ein voller Erfolg und der Aufwand und die Mühen haben sich gelohnt.“